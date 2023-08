Szczepionka przeciwko grypie i antybiotyki znajdują się na liście bezpłatnych leków dla dzieci, którą opracowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - te informacje uzyskał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Wczoraj eksperci Agencji, wśród nich lekarze zajmujący się medycyną kliniczną, po wielogodzinnej dyskusji przedstawili Ministerstwu Zdrowia rekomendacje dotyczące tego, które preparaty powinny być dostępne dla najmłodszych i seniorów za darmo.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na liście preparatów dla dzieci znajduje się między innymi dwuwalentna (biwalentna - dwuskładnikowa) szczepionka przeciwko wirusowi HPV, która teraz jest dostępna za darmo dla dwunastolatków i trzynastolatków. Zgodnie z rekomendacją ekspertów, bezpłatnie dostępna byłaby także dla starszych nastolatków - zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Eksperci rekomendują, by dzieci mogły korzystać za darmo także między innymi z leków na zmiany na skórze. Wśród nich są też antybiotyki i leki przeciwgrzybiczne.

Eksperci, przygotowując rekomendacje, wydawali opinie dotyczące leków, które już są na liście leków refundowanych. Chodzi o preparaty objęte choć częściową refundacją, za które pacjenci płacą na przykład połowę albo jedną trzecią ceny.

Co na liście dla osób w wieku 65+?

Na rekomendowanej liście bezpłatnych medykamentów dla osób w wieku 65+ są wszystkie leki, które teraz już są dostępne za darmo dla osób po 75. urodzinach. To w sumie ponad dwa tysiące preparatów, opracowanych na bazie prawie dwustu substancji czynnych.

Dodatkowo - jak ustalił dziennikarz RMF FM - do tej listy dopisana jest grupa preparatów na choroby układu krążenia, w tym dla seniorów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Z informacji naszego reportera wynika, że na liście dla seniorów są tylko pojedyncze preparaty stosowane w chorobach onkologicznych. Eksperci uzasadniają to tym, że chorzy na nowotwory otrzymują leczenie najczęściej w ramach refundowanych, czyli bezpłatnych programów lekowych.

Listy bezpłatnych leków. Kiedy zostaną przyjęte?

Obie listy bezpłatnych leków, zarówno wykaz dla dzieci, jak i dla seniorów, mają być zaakceptowane najpóźniej 20 sierpnia. Z informacji, jakie uzyskał dziennikarz RMF FM, wynika, że wczoraj eksperci zaakceptowali jednogłośnie obie listy. To daje duże szanse na to, że w takim kształcie wejdą w życie dokładnie za miesiąc. Także wczoraj opublikowany został projekt rozporządzenia, który wydłuża listę grup uprawnionych do otrzymania wybranych leków za darmo właśnie o dzieci i osoby w wieku 65+.

Pakiety wybranych leków za darmo to jedna z obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze zapowiedzi na ten temat pojawiły się w połowie maja, w czasie konwencji programowej PiS-u w Warszawie.