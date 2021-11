Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenia przed Salmonellą Enteritidis na powierzchni skorupek jaj. Komunikat dotyczy jednej partii jaj wyprodukowanych dla Jeronimo Martins przez firmę OVOVITA ze Rzgowa oraz partii jaj z Fermy Drobiu Andrzej Żmuda, Bogusława Żmuda z Żyrakowa.

Na skorupkach tych jaj może znajdować się salmonella. / GIS /

Główny Inspektorat Sanitarny wydał specjalne ostrzeżenie. / GIS /

Sanepid ostrzega, że spożycie produktu bez właściwej obróbki termicznej może powodować przeniesienie bakterii z jaj na inne powierzchnie. W efekcie może dojść do zakażenia i wystąpienia salmonellozy.

Ostrzeżenie dotyczy jaj "Moja kurka polskie jaja z chowu na wolnym wybiegu Klasa A, rozm. L" o numerze partii POW12 20.11 z terminem ważności do 20 listopada. Kod na skorupkach jaj: 1PL 10161326.



Jaja te wyprodukowano dla Jeronimo Martins Polska S.A. (ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn) przez firmę OVOVITA (A. Kurasik 95-030 Rzgów, Prawda 60A Zakład Pakowania Jaj Prawda, kod zakładu pakowania: PL-10065901).

GIS informuje, że Zakład pakowania Jaj PRAWDA natychmiast po otrzymaniu informacji o wykryciu Salmonella Enteritidis na powierzchni jaj rozpoczął wycofanie danej partii z obrotu oraz poinformował fermę, z której pochodziły jaja. Zakład w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej dotychczas nie stwierdził niezgodności, zarówno w procedurach higienicznych, jak i badaniach laboratoryjnych. Trwa dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.



Drugie z wydanych ostrzeżeń dotyczy jaj kurzych z chowu klatkowego klasa M, które do obrotu wprowadziła Ferma Drobiu Andrzej Żmuda, Bogusława Żmuda, Spółka Jawna, 39-204 Żyraków 192. Chodzi o jaja o numerze partii: 25.10.2021, z terminem ważności do 27 listopada. Kod na skorupkach jaj: 3 PL 04141303.



Jak przekazał GIS, organ Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadził kontrolę w miejscu pakowania jaj. Ustalono, że zakwestionowana partia została w całości wprowadzona do obrotu. Zidentyfikowano odbiorców, którzy mogą być w posiadaniu zakwestionowanej partii jaj celem podjęcia dalszych działań mających na celu ochronę zdrowia publicznego. Powiadomiono powiatowego lekarza weterynarii nadzorującego fermę pochodzenia jaj.



Według danych publikowanych przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH, w Polsce, od wielu lat pałeczki Salmonella spp. są najczęstszą przyczyną zakażeń przewodu pokarmowego pochodzenia bakteryjnego. Zachorowania przez nie wywołane najczęściej objawiają się jako nieżyt żołądkowo-jelitowy, charakteryzujący się biegunką, bólami brzucha i wymiotami. Do zakażeń dochodzi najczęściej drogą pokarmową, po spożyciu zanieczyszczonej żywności.