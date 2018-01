Choroby skóry, takie jak trądzik, atopowe zapalenie skóry czy łuszczyca, mają podłoże genetyczne. Leczenie bywa długotrwałe i jest dopasowywane do każdego pacjenta indywidualnie. Co robić, żeby zminimalizować ryzyko zachorowania? O tym rozmawiamy z profesorem Waldemarem Plackiem, kierownikiem Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej w Olsztynie.

Każdy z nas narażony jest na choroby skóry. Część dolegliwości ma podłoże genetyczne, jednak niektórymi chorobami możemy zarazić się poprzez kontakt z inną osobą. O to, jakie schorzenia skóry występują najczęściej, pytamy specjalistę.

W naszej klinice i przychodni obserwujemy, że najczęstszymi chorobami są trądzik pospolity, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, owrzodzenia goleni i bielactwo. Wypadanie włosów również jest dosyć częstą przypadłością, przy czym nie jest to jedna choroba. To dziesiątki chorób, w kierunku których trzeba się przebadać. U mężczyzn chodzi najczęściej o łysienie androgenowe, natomiast u kobiet bardzo często wykrywamy niedoczynność tarczycy, cukrzycę pierwszego typu, niedobór żelaza, witaminy B12, zaburzenia hormonalne - mówi profesor Waldemar Placek w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Piotrem Bułakowskim.

Jak rozpoznać chorobę?

Trądzik to choroba występująca głównie w wieku pokwitania, jednak dotyka też osoby dorosłe. Objawami trądziku są zaskórniki, grudki i krostki, popularnie nazywane wągrami lub pryszczami. Ich powstawanie wiąże się z nadmiernym wytwarzaniem łoju i wzmożonym rogowaceniem komórek przewodu wyprowadzającego gruczoły łojowe skóry. Łuszczyca z kolei jest chorobą przewlekłą, która może nawracać. Charakteryzuje się zmianami skórnymi - są to rozsiane grudki zapalne, tworzące całe pola, ogniska pokryte srebrzystą łuską. Atopowe zapalenie skóry to natomiast choroba na całe życie. Pacjenci odczuwają przede wszystkim swędzenie, a leczenie opiera się na stosowaniu różnych kremów natłuszczających.

Choroba w genach

Wszystkie wspomniane choroby mają podłoże genetyczne. Dzieci osób, które miały trądzik, będą przechodziły go ciężej. Poza czynnikami genetycznymi wpływ na rozwój trądziku ma łojotok. Jest on spowodowany nadmierną aktywnością hormonu dihydrotestosteronu. Powoduje to z kolei nadmierną aktywność enzymu 5-alfa-reduktaza. Dochodzi do stanu zapalnego, powstają grudki, krosty, cysty wypełnione ropą i blizny - wyjaśnia profesor Placek. Trądzik leczy się przede wszystkim stosując odpowiednie środki, które oczyszczają skórę, zmniejszają łojotok i łuszczenie się skóry.

Choroby skóry a włosy

Przyczyn łysienia jest dużo. Może to być tłusta skóra głowy, łupież suchy czy tłusty oraz łojotokowe zapalenie skóry głowy, wtedy pojawiają się nawet wypryski. Skóra jest mocno przetłuszczona. Jeżeli chodzi o łysienia typu plackowatego czy całkowite - to są już choroby bardziej autoimmunologiczne. To sygnał, że w organizmie dzieje się coś złego. Wówczas trzeba zrobić szereg badań, by sprawdzić, co nam dolega. Znaczenie może mieć również problem z tarczycą.

Higiena to podstawa

Niektórymi chorobami skórnymi możemy zarazić się poprzez kontakt. Zaraźliwy jest na przykład świerzb, brodawki stóp, grzybica. Lekarze podkreślają, że podstawą profilaktyki jest dbanie o skórę i odpowiednie zabezpieczanie się przed kontaktem. Skóra wymaga przede wszystkim codziennego mycia. Jeżeli jest to skóra z tendencją do łojotoku, to musimy stosować odpowiednie środki, które go zmniejszają. Nie wolno stosować czynników, które mogą drażnić. Za długo nie wolno przebywać w wodzie, bo może to doprowadzić do podrażnienia i wysuszenia skóry. Taka skóra łatwiej ulega innym czynnikom drażniącym i tworzy się błędne koło. Trądzik, łuszczyca, bielactwo to są choroby niezakaźne. Ale są takie choroby jak świerzb, czy brodawki stóp, którymi można się zarazić. Szczególnie narażone są na to osoby, które nie korzystają z klapek na basenach. Również zakaźna jest gruźlica, choroby gronkowcowe, liszajec zakaźny, grzybica - mówi dla RMF FM profesor Waldemar Placek.