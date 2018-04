Z roku na rok rośnie liczba seniorów w naszym kraju. Już ponad 9 milionów Polaków ma więcej niż 60 lat. Według przewidywań demografów, w 2050 roku osoby w wieku 50+ będą stanowić 40 procent polskiego społeczeństwa. Powód to przede wszystkim to coraz lepsza opieka medyczna, dzięki której życie wydłuża się. Sprawdzamy, jak przygotować się do starości, żeby jesień życia spędzić w jak najlepszej formie.

W tym tygodniu w cyklu "Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM" zajmujemy się długowiecznością.



Na świecie jest pięć tak zwanych "niebieskich stref", czyli miejsc, w których mieszka najwięcej stulatków. Dwa z nich znajdują się w Europie: to fragment włoskiej Sardynii i grecka wyspa Ikaria. Według lekarzy, sekret ludzkiej długowieczności tkwi tam w dużej dawce słońca i śródziemnomorskiej diecie, a także w tym, że pełne warzyw posiłki to zwykle pretekst do spotkań.

Michał Dobrołowicz, RMF FM: Jaki jest przepis na długowieczność i dobre samopoczucie według psychologa?

Doktor Barbara Zych, psycholog: Wbrew pozorom ten przepis jest bardzo prosty. Podstawa to 150 minut ruchu tygodniowo. To nie muszą być nic skomplikowanego. Już taki wysiłek fizyczny wpływa znacząco na kondycję i podnosi poziom endorfin. Jeśli chodzi o typowo psychologiczne podejście, to zwracamy uwagę na aktywność fizyczną.

Czasami śmiejemy się z krzyżówek, które nasza babcia namiętnie rozwiązuje, ale to właśnie jest dobra droga. Pozostawanie w ciągłej aktywności poznawczej i intelektualnej ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o pozostawanie aktywnym życiowo i długowiecznym. Pomaga w tym ciekawość świata, poznawanie nowych osób i nowych idei, niezależnie od tego, co to jest. To nie muszą być bardzo skomplikowane tematy.

Krzyżówki, ale też gra w szachy, w warcaby...

Tak, jeśli są to warcaby czy szachy i mamy pasję, to z natury rzeczy będziemy się tym zajmować, wychodzić z domu, szukać osób, które mają podobne zainteresowanie. To w połączeniu z ćwiczeniami i pozytywnym podejściem do życia jest według mnie połową sukcesu. Nie jest to trudne. A możemy pomóc sobie i poprawić długowieczność.

Kiedy powinniśmy zacząć przygotowywać się do tego, że będziemy seniorem?

Badania pokazują, że już w okolicach 24. roku życia powinniśmy myśleć o tym, że starzejemy się, że nasze komórki zaczynają obumierać, a nasz umysł nie jest tak chłonny jak wcześniej. Już po 20. roku życia powinniśmy zacząć myśleć, że im więcej aktywności intelektualnej, dbałości o szare komórki, tym lepiej.

Samotność w tym nie pomaga?

Zdecydowanie nie. Kontakt z innymi ludźmi to świetna stymulacja poznawcza. Dzięki poznawaniu innych osób, ich perspektywy, rozwijamy też siebie, utrzymujemy nasz umysł w aktywności, która nie pozwala się szybko zestarzeć.