20 marca to Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. "Czasami przychodzą do mnie pacjenci, którzy mówią, że gdy umyją zęby co drugi dzień, to im to wystarcza. Tłumaczę im, że tak nie jest. Bo za dwa, trzy dni odłoży się tyle płytki nazębnej, że z tego robi się kamień, który mineralizuje się i nie będziemy już w stanie skutecznie ich umyć" - podkreśla w rozmowie z RMF FM profesor Marzena Dominiak, prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Zdjęcie ilustracyjne

