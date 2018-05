Zdrowe bliźniaki: chłopczyk i dziewczynka – to pierwsze dzieci, które urodziły się w Poznaniu w ramach miejskiego programu in vitro. Obecnie, dzięki programowi, potomstwa spodziewa się niemal 90 par.

zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / Archiwum RMF FM

Dzieci przyszły na świat w szpitalu przy ul. Polnej.

Niezwykle uradowała mnie wiadomość, że para, która skorzystała z miejskiego programu in vitro, doczekała się upragnionych pociech. To pierwsze narodziny - i od razu bliźniaki. Czekamy na kolejne, bo dzięki programowi potomstwa spodziewa się obecnie aż 87 par - podkreślił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.



Poznański program in vitro działa w stolicy Wielkopolski od połowy ubiegłego roku. Za jego realizację odpowiadają w mieście trzy placówki - Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa Poznań oraz IVITA.



Pary, które chciałyby skorzystać z dofinansowania w ramach programu, nadal mogą się zgłaszać. Program zakłada dofinansowanie do 5 tys. zł do każdej z trzech prób dla danej pary. Koszt realizacji programu wynosi ponad 1,8 mln zł rocznie; program mam być realizowany do 2020 r.



Wśród kryteriów, jakie muszą spełnić poznańskie pary, które chcą się ubiegać o dofinansowanie w ramach programu, jest m.in. udokumentowane, bezskuteczne leczenie niepłodności, wiek kobiety w granicach 20-43 lata oraz zamieszkanie na terenie Poznania.



Jak wskazuje poznański magistrat, dofinansowanie do procedury in vitro jest przyznawane według kolejności zgłoszeń, na podstawie daty wystawienia potwierdzenia kwalifikacji formalnej oraz medycznej.

