Kiedy będą wprowadzone darmowe leki dla kobiet w ciąży? "Jestem przekonany, że od stycznia 2019 roku" - stwierdził w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Michał Dworczyk. "Będziemy to przedstawiać, prezentować w ciągu najbliższych dni" - dodał szef kancelarii premiera.

Darmowe leki dla kobiet ciąży zostały zapowiedziane podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości.



Chcemy wprowadzić dużo udogodnień dla młodych mam, dla mam-studentek - zapowiedziała wicepremier Beata Szydło. Jak doprecyzowała, mają one dotyczyć m.in. organizacji toku studiów, ułatwień w dostępie do urlopów dziekańskich oraz wprowadzenie dedykowanych młodym matkom programów stypendialnych.



No i wreszcie, jeśli chodzi o mamy, wszystkim nam zależy, żeby mamy w czasie ciąży były zdrowe i żeby dzieciaki rodziły się zdrowe; w związku z tym wprowadzamy program darmowych leków dla kobiet w ciąży - oświadczyła Szydło. Nie wyjaśniła jednak, jak konkretnie miałby funkcjonować ten program.



Dziś w Porannej rozmowie RMF FM - w części internetowej - szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przyznał, że wg jego wiedzy program zacznie funkcjonować od początku przyszłego roku.



