Tyfus, tężec, polio, cholera, wścieklizna, żółta gorączka – o szczepieniach na te choroby powinni pamiętać ci, którzy latem wybierają się w tropiki. Chodzi głównie o wyjazdy do krajów Afryki, Azji czy Ameryki Południowej. Koszt szczepień waha się od 400 do 600 złotych. Kompleksowe szczepienie można wykonać najpóźniej 2-3 tygodnie przed wyjazdem – przypominają specjaliści.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Czarnobilski / RMF FM

Wymarzone wakacje na drugim końcu świata mogą okazać się koszmarem, jeśli odpowiednio się do nich nie przygotujemy. Najpóźniej na dwa lub trzy tygodnie przed wyjazdem warto się zaszczepić. W zależności od rejonu świata, do którego się wybieramy, możemy być narażeni na różnego rodzaju choroby. Są jednak i takie, na które geografia nie ma większego wpływu... A najważniejszy jest zdrowy rozsądek.

Drinki z lodem? Lepiej nie

Bez względu na to, gdzie się wybieramy, powinniśmy pamiętać o tym, by nie pić wody z nieznanego źródła. A taką jest też lód w drinkach, którymi chętnie raczymy się w czasie upałów. Ponadto - trzeba pamiętać o higienie rąk, myć je tak często, jak to możliwe. Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia podkreślana przez ekspertów: unikanie ugryzień owadów. Unikamy ugryzień owadów, much, ponieważ przenoszą one tak zwane choroby wektorowe, między innymi malarię, afrykańską śpiączkę, dengę, Czikungunię i inne tego typu choroby - radzi doktor Krystyna Kańska, która zajmuje się szczepieniami podróżnych.

Zwierzęta są wszędzie. Wścieklizna i żółtaczka też...

Musimy pamiętać o tym, że wszędzie są zwierzęta, do których możemy wyciągać ręce, w związku z czym absolutnie powinniśmy się szczepić na wściekliznę - podkreśla doktor Krystyna Kańska. Są miejsca wybierane przez Polaków na cel wakacji tak chętnie i często, że łatwo zapomnieć, że przed wyjazdem do nich też trzeba się zabezpieczyć. Chodzi na przykład o Egipt i Tunezję. Specjaliści zalecają szczepienia na tzw. Żółtaczkę, czyli WZW typu A i typu B. W tej chwili, od 1994 roku, wszystkie noworodki w Polsce są szczepione na WZW typu B. Na WZW A powinniśmy się dodatkowo zaszczepić. W przeciwnym razie - grozi nam zakaźne zapalenie wątroby typu A - dodaje doktor Kańska.

Dowód, paszport i "żółta książeczka"

Do niektórych krajów nie wjedziemy, jeśli nie jesteśmy zaszczepieni. Tak jest na przykład w przypadku Brazylii. Panuje tam obecnie żółta gorączka, dlatego nie można przekroczyć granicy bez "żółtej książeczki". W tej chwili jest to bezwzględnie wymagane. Powinniśmy się zaszczepić na żółtą gorączkę, czyli tzw. "żółtą febrę". Do tego - jeśli ktoś wybiera się do Brazylii - warto pamiętać o szczepieniu na żółtaczkę, tyfus i wściekliznę.

Jeżeli jedziemy do Afryki, musimy pamiętać o profilaktyce malarii, ponieważ występuje praktycznie w całej Afryce. Jeżeli jedziemy do Azji, szczególnie do Azji południowo-wschodniej, powinniśmy się zaszczepić na cholerę. Część krajów afrykańskich i część Ameryki Południowej ma w tej chwili zachorowania na żółtą gorączkę. - ostrzega doktor Krystyna Kańska.

