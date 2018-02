W nowym tygodniu Ministerstwo Zdrowia zaprezentuje propozycję nowej listy leków refundowanych. Wykaz zacznie obowiązywać 1 marca. Sprawdzaliśmy, na co najbardziej liczą pacjenci.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Chorzy na cukrzycę liczą na refundację nowych insulin - podkreśla w rozmowie z RMF FM Małgorzata Marszałek z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Nadal nie ma na listach refundacyjnych, nowoczesnych leków do leczenia cukrzycy typu drugiego - tłumaczy. Na dostęp najnowszego leku pomalidomidu czeka kilka tysięcy pacjentów zmagających się ze szpiczakiem opornych. Miesięczna terapia - bez refundacji - kosztuje ponad 40 tysięcy złotych. Jest to jedyny lek, który może powstrzymać progresję choroby. Po drugie, jest to lek bardzo wygodny, pastylka w domu, żadnej hospitalizacji, żadnych problemów, dojazdu. Nawet jeśli on przestaje działać, to później ta choroba się stabilizuje i przedłużenie życia trwa rok i dłużej - mówi Roman Sadżuga, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka.

Szpiczak jest jednym z najczęstszych nowotworów układu krwiotwórczego. Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce z nowotworem tym żyje około 9,5 tys. osób, a co roku rozpoznaje się ok. 1,5 tys. nowych przypadków choroby, głównie u osób w wieku 65-70 lat. W ostatnich tygodniach w Polsce zmarło 38 osób, które powinny dostać refundowaną terapię - podkreśla Wiesława Adamiec z Fundacji "Carita - Żyć ze spiczakiem".

Na nową listę leków refundowanych czekają też rodzice wcześniaków. Ministerstwo Zdrowia rozpatruje wniosek o objęcie refundacją leku Synagis (Palivizumabum) w ramach programu lekowego: "Profilaktyka zakażeń wirusem RS". Dotyczy on rozszerzenia dostępu do tego programu dla dzieci urodzonych od 28. do 32. tygodnia ciąży. Teraz preparat przeciwko niebezpiecznemu wirusowi RS jest refundowany tylko dla dzieci urodzonych do dwudziestego ósmego tygodnia ciąży.

Na pytanie o nowości na marcowej liście leków refundowanych, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową Marcin Czech odpowiada: Prace trwają, tyle mogę na dziś powiedzieć. Szanse zawsze są.

Wstępny wykaz nowej listy leków refundowanych powinniśmy poznać w pierwszej połowie nowego tygodnia.