Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - na znak solidarności z osobami z autyzmem wiele budowli w Polsce i na świecie będzie podświetlanych na niebiesko. Zaplanowano także spotkania ze specjalistami i kampanie edukacyjne.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (World Autism Awareness Day, WAAD) został ustanowiony w 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Kataru.



Na znak solidarności z osobami z autyzmem tysiące budowli na świecie będzie podświetlanych na niebiesko. W Warszawie będą to m.in. Pałac Kultury i Nauki i most Śląsko-Dąbrowski. W ramach Warszawskich Dni Świadomości Autyzmu od 4 do 22 kwietnia odbędą się spotkania ze specjalistami, a w sobotę 7 kwietnia po stolicy będzie jeździł tramwaj edukacyjny, w którym porad udzielą specjaliści z Fundacji Synapsis i Poradnika Autystycznego. Natomiast 11 kwietnia w kinie Muranów odbędzie się przegląd filmów "Artyzm, autyzm, autentyzm".



Jak w poprzednich latach Fundacja JiM organizuje kampanię społeczną "Polska na niebiesko", która w tym roku odbywa się pod hasłem "Autyzm. Na całe życie". Jej celem jest uświadamianie Polaków, że osoby z autyzmem żyją z nim do końca. W ramach akcji prezentowany będzie spot przedstawiający historię osiemnastoletniego Emila, podopiecznego fundacji. Ponadto fundacja przygotowała wiele innych działań i materiałów edukacyjnych.

Czym jest autyzm?



Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe. Ponieważ zaburzenia autystyczne mogą mieć różne symptomy używa się określenia "spektrum zaburzeń autystycznych" (z ang. Autism Spectrum Disorder - ASD). Cztery razy częściej występuje u chłopców niż u dziewczynek. Cechą charakterystyczną tego zaburzenia jest to, że do pewnego momentu nie daje żadnych istotnych objawów - wszystko wskazuje na to, że dziecko rozwija się prawidłowo. Zmiana następuje najczęściej między 18. a 48. miesiącem życia.



Działacze tzw. ruchów antyszczepionkowych często twierdzą, że autyzm może być efektem powikłań po szczepionce przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR). Tej teorii wielokrotnie zaprzeczali m.in. eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, którzy wskazywali, że liczne badania naukowe nie wykazały żadnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy autyzmem a szczepionką MMR.

Co wiemy o autyzmie?



Z niedawnego badania CBOS wynika, że o autyzmie słyszało 83 proc. Polaków; 22 proc. deklaruje, że autyzmem dotknięty jest ktoś wśród znajomych, 9 proc. zetknęło się z nim wśród członków rodziny, a 1 proc. deklaruje, że autyzm ma ich dziecko.

Zdecydowana większość badanych potrafiła wymienić jakieś zachowania związane z autyzmem, a jedynie 14 proc. nie było w stanie podać żadnych, choć - jak zaznaczają autorzy badania - nie wszyscy wymieniali cechy typowe dla autyzmu, myląc to zaburzenie - jak się wydaje - z innymi niepełnosprawnościami.