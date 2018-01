Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł jeszcze w tym tygodniu chce się spotkać z lekarzami rezydentami, którzy rozpoczęli wypowiadanie umów opt-out. Do spotkania ma dojść w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta. Porozumienie Rezydentów odpowiada, że ich przedstawiciele pojawią się na spotkaniu.

O planowanym spotkaniu minister zdrowia mówił już podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia. Wierzę, że naszym zbieżnym celem może być wspólna troska o los pacjentów i dlatego w najbliższych dniach (...) zaproszę przedstawicieli Porozumienia Rezydentów na kolejną rozmowę - powiedział w Sejmie Radziwiłł.

W tej sprawie minister skierował do Porozumienia Rezydentów list. Napisał w nim: "Ponieważ chodzi o bezpieczeństwo pacjentów, najlepszym miejscem spotkania będzie siedziba Rzecznika Praw Pacjentów".

Rezydenci: Będziemy na spotkaniu

"Będziemy na jutrzejszym spotkaniu z ministrem Radziwiłłem. Liczymy że pojawi się na nim reprezentant ministerstwa finansów" - potwierdzają w rozmowie z dziennikarzem RMF FM lekarze rezydenci.

My chcemy realnie pokazania skąd będą te pieniądze. Bardzo liczymy na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Jesteśmy skłonni przez jakiś czas pracować trochę więcej, tak jak to było do tej pory. Pewnie wchodzi w grę ponowne podpisanie klauzuli opt-out, ale musimy mieć jasno powiedziane, że te zmiany będą - mówi Natalia Bilińska z Porozumienia Rezydentów.

Do tej pory klauzule opt-out, według danych ministerstwa zdrowia wypowiedziało 3,5 tysiąca lekarzy w całej Polsce. Zdaniem Porozumienia Rezydentów, jest to nawet 5 tysięcy medyków.

Porozumienie Rezydentów w środę zwróciło się z prośbą do premiera Mateusza Morawieckiego o pilne spotkanie. Młodzi lekarze chcą rozmawiać o tym, jak wyjść z "sytuacji kryzysu" w służbie zdrowia.