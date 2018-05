Nowoczesne terapie dla chorych na nowotwory płuca i nerki znalazły się na nowej liście leków refundowanych. Wykaz obowiązuje od 1 maja do końca czerwca. Nowa lista przynosi refundację leku dla dorosłych z nadciśnieniem tętniczym oraz terapię dla cierpiących na akromegalię, czyli tak zwaną chorobę wielkich ludzi. W sumie na obowiązującej od dziś liście refundacyjnej znalazło się 70 nowych leków i produktów leczniczych.

Wraz z pojawieniem się ostatecznej wersji nowej listy leków refundowanych, z ulgą odetchnęli pacjenci chorzy na szpiczaka opornego. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom resortu zdrowia, utrzymana będzie refundacja leku z którego w Polsce korzysta kilka tysięcy osób. Będzie bez zmian, pacjenci nie mają powodów do obaw, że zostaną bez leczenia, nadal będą mieć lenalidomid bez zmian - zapewnia w rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia Marcin Czech. Ten preparat nas nie wyleczy, ale może wydłużyć nam życie - dodają pacjenci. Jeżeli dostajemy leki, żyjemy. Jeżeli lek nie jest refundowany, nie dostajemy go, wielu pacjentów umiera. Odetchnęliśmy z ulgą, że ten lek nie został jednak wykreślony z listy refundacyjnej. To dobra informacja dla tysięcy pacjentów. Walczymy o kolejne setki chorych, dla których jedyną nadzieją jest najnowsza terapia, której refundacji wciąż nie możemy się doczekać - komentuje pani Anna, zmagająca się ze szpiczakiem.

Maj przynosi też zmiany na liście bezpłatnych leków dla seniorów. Osoby w wieku 75 plus za darmo dostaną preparaty przeciwzakrzepowe, a także leki stosowane w leczeniu chorób płuc, w tym astmy, chorób oczu, tarczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów.

W nowym wykazie pojawiła się nowoczesna immunoterapia dla chorych na raka płuc. To najczęściej występujący nowotwór w Polsce. To nowoczesne leczenie ma szansę pomóc co trzeciemu pacjentowi - mówił w niedawnym wywiadzie dla RMF FM profesor Piotr Wysocki z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Może okaże się, że te 30 procent chorych będzie żyło za 10 lat mimo że do tej pory nie było takiej szansy - komentuje lekarz.

Nowe terapie dla osób z nowotworem nerki

W zakresie schorzeń onkologicznych, nowe obwieszczenie wprowadza również nowoczesne technologie lekowe do istniejącego programu leczenia raka nerki (ICD-10 C 64), w którym dodane zostały dwie substancje czynne - niwolumab oraz cabozantynib. "Rozszerzenie programu lekowego pozwoli na wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby oraz zmniejszenie ryzyka zgonu pacjentów. Niwolumab został także objęty refundacją w ramach programu leczenia opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10 C 81)" - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Nowe obwieszczenia refundacyjne przynosi korzystne zmiany dla seniorów. Od 1 maja 2018 r. pacjenci, którzy ukończyli 75. rok życia zyskają dostęp do wielu leków w ramach "Listy S", w tym heparyn drobnocząsteczkowych oraz wielu terapii stosowanych w leczeniu astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

W sumie na liście znalazło się 70 nowych produktów leczniczych, a nie znajdą się na niej 53 produkty obecne w poprzednim obwieszczeniu. Dopłata pacjenta spadnie dla 542 produktów (od 98,19 zł do 1 gr), a wzrośnie dla 481 (od 113,40 zł do 3 gr). Ceny detaliczne spadną dla 1035 produktów (172,94 zł do 1 gr), a wzrosną dla 79 produktów (od 14,64 zł do 2 gr).