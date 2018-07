Upał i burze - także z gradem, czekają nas do końca tygodnia. Na zachodzie kraju już dziś termometry pokażą ponad trzydzieści stopni Celsjusza. Jak przygotować się na powrót upałów? "Przede wszystkim załóżmy jasne, przewiewne ubranie. I pamiętajmy o wypiciu dziennie co najmniej dwóch litrów wody mineralnej" - podpowiadają lekarze.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

Unikajmy intensywnego wysiłku fizycznego. Jeśli mamy chęć na aktywności sportowe, to w pełnym zabezpieczeniu głowy i ciała. Jeśli rower, to albo rano albo popołudniu, żebyśmy nie przemęczali się. Gdy poczujemy, że jest nam bardzo gorąco lub słabo, widzimy mroczki przed oczami, usiądźmy w klimatyzowanym lub zacienionym miejscu, przeczekajmy to, napijmy się wody, uzupełnijmy niedobory i w ten sposób korzystajmy z pięknej aury - radzi Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jeśli temperatura wynosi więcej niż 30-35 stopni, stanowi zagrożenie dla osób w wieku starszym, z chorobami układu krążenia, w tym osób po zawale serca. Należy wtedy unikać przebywania na słońcu i pić duże ilości płynów. Osobom starszym zalecamy unikanie wychodzenia wtedy z domu, bo zwiększa się ryzyko choćby zapaści - dodaje kardiolog profesor Piotr Jankowski.

Te wskazówki będą aktualne co najmniej do końca tygodnia. W weekend w wielu regionach Polski termometry pokażą plus 35 stopni.

(nm)