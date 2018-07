Zamiast 4 razy czterysta złotych jako dodatek do pensji - 1200 wpisane do podstawy wynagrodzenia. To główny zapis porozumienia, jakie minister zdrowia podpisał z pielęgniarkami. "Jest to odpowiedź na oczekiwania środowiska pielęgniarek i położnych, które postulowały stabilizację sytuacji związanych z dodatkami" - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Nazwał to kompromisem w ramach możliwości budżetu. Pielęgniarki oceniają to jako krok naprzód, choć nie szczyt marzeń.

Strajk pielęgniarek w Lublinie /Wojciech Pacewicz /PAP

