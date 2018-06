Białoruski paralotniarz uległ bardzo groźnemu wypadkowi. Jedna z linek w jego paralotni zerwała się i mężczyzna spadł do lasu. Zrobił to tak nieszczęśliwie, że ostry konar drzewa wbił się w jego ramię i przebił je na wylot. Lekarzom udało się go usunąć w szpitalu.

