Cieszą nas takie Fakty! Nasza redakcyjna koleżanka, dziennikarka RMF FM i redaktor naczelna portalu twojezdrowie.rmf24.pl Ewa Kwaśny otrzymała tytuł "Kobiety Charyzmatycznej" 2018 w konkursie organizowanym przez magazyn "WHY Story" i Stowarzyszenie Kobieta Charyzmatyczna. Nagrody wręczono w czasie uroczystej Gali w Konstancinie pod Warszawą.

Na zdjęciu nasza redakcyjna koleżanka Ewa Kwaśny / Michał Dobrołowcz / RMF FM

Nasza redakcyjna koleżanka otrzymała tytuł w kategoriach "Kobieta w mediach" i "Kobieta społeczna".

Czuję się bardzo wyróżniona. Czy jest przepis, żeby zostać kobietą charyzmatyczną? Takie kobiety mają swoje pasje i marzenia, które zamieniają w plany. Potrafią też dzielić się swoją wiedzą i energią. Mam nadzieję, że tą energią dziele się jak najwięcej. I wciąż mam jej chyba dużo - komentowała z uśmiechem Ewa Kwaśny po odebraniu nagrody.

Były szerokie głosy od słuchaczy RMF FM, żeby wyróżnić panią Ewę. Oprócz tego, pani Ewa ma szerokie osiągnięcia na polu redakcyjnym, zdrowotnym, kobiecym, a do tego pomaga wielu osobom. Mam nadzieję, że dowiemy się od pani Ewy, jak to się robi - dodaje Beata Sekuła, organizatorka konkursu, redaktor naczelna magazynu "WHY Story" oraz prezes Stowarzyszenia Kobieta Charyzmatyczna.

/ Michał Dobrołowcz / RMF FM

W tym roku tytuły "Kobieta Charyzmatyczna" przyznano po raz trzeci. Nagradzamy kobiety aktywne w różnych dziedzinach: w sporcie, nauce, kobiety przedsiębiorcze, artystki, podróżniczki i kobiety typowo społeczne - tłumaczy Beata Sekuła. Wręczamy te tytuły po to, żeby pokazać postawy pań, żeby dawać innym przykład - dodaje.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Myślę, że wszystkie panie są charyzmatyczne, każda z nas jest charyzmatyczna. Trzeba w to wierzyć. Wniosek wypływający z panelu dyskusyjnego, w którym brałam udział jest taki, że trzeba wierzyć w siebie. Że wszystko da się zrobić. Że nie jest za późno - przyznaje Ewa Kwaśny.

Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawia z Beatą Sekułą, organizatorka konkursu Kobieta Charyzmatyczna / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Wśród nagrodzonych w tym roku jest między innymi Zuzanna Smykała, reprezentantka Polski w snowboardzie na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang, na których zajęła dwudzieste miejsce.

(j.)