Czterdzieści lat zajęło przygotowanie plantatorom pierwszej polskiej odmiany aronii. Ta nowa, jedna z zaledwie kilku odmian na świecie, powstała w miejscowości Kolonia Bądków w powiecie grójeckim na Mazowszu. Została już formalnie zarejestrowana i oficjalnie zaprezentowana.

Aronia - niezwykły owoc / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Selekcję tej odmiany aronii zorganizowaliśmy pod kątem przekroju krzewu, żeby owoce tej aronii dało się zbierać mechanicznie, a nie ręcznie. Krzew musi być niezbyt duży i mieć odpowiednie gałązki. Odpowiednio wiotkie, lecz niezbyt wiotkie, by się nie wykładały pod ciężarem owoców. Z naszej odmiany mamy plony średnio 7-8 ton. Istotną kwestią jest zawartość składników, głównie cukru i antocyjanów. Do tego dochodzi wydajność, nasza odmiana aronii jest sokoplenna - tłumaczą w rozmowie z RMF FM autorzy odmiany i plantatorzy Piotr i Paweł Eggertowie.

Na czym polegała selekcja nowej odmiany?

Odmiany aronii selekcjonuje się przez tak zwane pasaże, ten etap trwa to od kilku do kilkunastu lat. Wybieramy je naturalnie, bez użycia inżynierii genetycznej. Zwracamy uwagę na najlepsze odmiany z całej selekcji, namnażamy je i tworzymy kolejną linię. Fakt powstania nowej odmiany stwierdza Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Odmiana musi być trwała, powtarzalna i inne właściwości, które ją wyróżniają, na przykład inny smak, inny pokrój krzewu. Przede wszystkim nowa odmiana musi być trwała. Kolejne egzemplarze powtarzają cechy poprzednich - dodają plantatorzy.

4 WŁAŚCIWOŚCI ZDROWOTNE ARONII:

obniża poziom cukru we krwi,

poprawia krążenie,

obniża ciśnienie krwi,

redukuje poziom cholesterolu.

Jak takie działanie aronii uzasadniają lekarze?

Według specjalistów, działanie aronii ma duże znaczenie ze względu na następujące składniki:

Po pierwsze, polifenole i witaminy z aronii świetnie sobie radzą ze stresem oksydacyjnym (brakiem równowagi wolnych rodników i przeciwutleniaczy w organizmie), który w normalnych warunkach odpowiada za procesy starzenia się, a w stanach przewlekłych - uszkadza śródbłonek naczyń i przyczynia się do powstawania nadciśnienia tętniczego;

(brakiem równowagi wolnych rodników i przeciwutleniaczy w organizmie), który w normalnych warunkach odpowiada za procesy starzenia się, a w stanach przewlekłych - uszkadza śródbłonek naczyń i przyczynia się do powstawania nadciśnienia tętniczego; Po drugie, polifenole wpływają korzystnie na profil lipidowy zmniejszając stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i trójglicerydów;

zmniejszając stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i trójglicerydów; Po trzecie, antocyjany uszczelniają naczynia krwionośne i przy tym zapewniają naczyniom włosowatym lepszą elastyczność;

i przy tym zapewniają naczyniom włosowatym lepszą elastyczność; Po czwarte, ekstrakt antocyjanów aroniowych przeciwdziała zlepianiu się płytek krwi oraz zmniejsza ciśnienie krwi.





Aronia jest powszechnie znana z wysokiego potencjału antyoksydacyjnego. Odpowiadają za niego polifenole i witaminy A, C i E. Niewiele osób jednak wie, że aronia jest rekordzistką wśród owoców pod względem zawartość polifenoli (szczególnie flawonoidów i antocyjanów, którym zawdzięcza ciemny, prawie czarny kolor). Ma ich 4 razy więcej niż czarna porzeczka. Inne cenne i unikatowe związki z grupy polifenoli, w które bogata jest aronia to procyjanidyny i taniny, odpowiadające m.in za jej cierpki smak. Ponadto są w niej obecne: potas, który najczęściej kojarzymy z pomidorami oraz wapń, magnez i żelazo, a skórki aronii mają dużo błonnika - czytamy w dokumentach plantatorów aronii.

Zdrowotne właściwości aronii? Znamy wyniki badań

Chemik oraz technolog żywności profesor Iwona Wawer podkreśla w swoich publikacjach, że wyniki badań klinicznych z udziałem pacjentów z nadciśnieniem, zagrożonych zawałem serca są bardzo obiecujące. Tego typu badania wykonano w kilku polskich klinikach.

W Klinice Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pacjentom z zespołem metabolicznym podawano ekstrakt antocyjanów aroniowych w kapsułkach, w dawce 3 x 100 mg dziennie. Po dwóch miesiącach obserwowano istotne zmniejszenie ciśnienia krwi: skurczowe z 144 do 132, rozkurczowe z 87 do 82 mmHg. Zmniejszyło się też stężenie cholesterolu z 243 do 226 mg/dl. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przeprowadzono badania z udziałem pacjentów po zawale, leczonych statyną. Podawano im ekstrakt antocyjanów aroniowych, 3 x 85 mg dziennie.

Po 6. tygodniach ciśnienie skurczowe i rozkurczowe obniżyło się odpowiednio o 11,0 i 7,2 mmHg. Inne parametry biochemiczne świadczyły o redukcji stresu oksydacyjnego w organizmie. Preparaty zawierające antocyjany aroniowe można włączyć do terapii nadciśnienia, jako jej dietetyczne uzupełnienie. Pokazano też, że sok aroniowy obniża poziom cukru we krwi, sok i produkty z aronii mogą być cennym wsparciem diety diabetyków. Korzystne zmiany w parametrach biochemicznych krwi obserwowano przy regularnym piciu soku z aronii w ilości 150-250 ml dziennie. Jego regularne spożycie można polecać wszystkim, w każdym wieku, ale szczególnie seniorom.