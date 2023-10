Nadchodzą zimne miesiące, a to oznacza szybko spadające temperatury za oknem i przenikliwy chłód. Jak więc jak najdłużej utrzymać ciepło? Mamy dla Was genialne sposoby na "otulanie się" jesienią i zimą w przyjemną dla ciała aurę. Ważne, aby w te dni zachować zdrowie, a przede wszystkim wzmocnić swoją odporność. Jak to zrobić? 10 sposobów na rozgrzewkę w ciągu dnia proponuje portal bbc.co.uk

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Utrzymywanie ciepła w czasie chłodnych dni jest niezwykle ważne dla naszego organizmu. Mamy dla Was kilka skutecznych, bardzo znanych i zapomnianych na co dzień sposobów, które pomogą rozgrzać ciało.

Trzymaj koc w pobliżu

Może to wydawać się oczywiste, ale koc to świetny sposób na utrzymanie ciepła w domu. Możesz położyć go na kołdrze na noc, a zyskasz dodatkową warstwę ciepła. Ważne jest też, z czego został wykonany.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jeśli w swoim składzie będzie miał materiały syntetyczne tworzone w laboratorium, które nie zawierają składników naturalnych, a więc np. poliester, poliamid, akryl, elastan, wówczas nie odpoczniesz i spocisz się. Dlatego najlepiej wybrać dobrej jakości wełniany koc - wykonany z naturalnych materiałów.

Używaj termoforu nie tylko w nocy

Napełniony i dobrze zakręcony, nie powinien być trzymany w rezerwie tylko na czas snu. Można go użyć do wcześniejszego ogrzania np. siedzenia samochodowego, włożyć pod płaszcz podczas długiego spaceru.

Można go również zabrać ze sobą do pracy i położyć na kolanach. Gdziekolwiek pójdziesz możesz go zawsze ze sobą zabierać, a będziesz "otulony" przyjemnie rozchodzącym się ciepłem.

Rozkoszuj się gorącą czekoladą

Popijanie gorącego napoju to najlepsza wskazówka, aby zachować ciepło, ponieważ podnosimy w ten sposób temperaturę ciała i rozgrzewamy się od środka. (Nie podgrzewaj jednak gorącego napoju za bardzo. Jeśli będzie na tyle gorący, że się spocisz, stracisz całe ciepło, które właśnie uzyskałeś!).

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Popraw sobie humor w ponury dzień, delektując się gorącą czekoladą z bitą śmietaną, miodem i polewą karmelową.

Ucztuj jedząc z umiarem "tłuste" potrawy

Możemy podsycać wewnętrzny piec naszego organizmu, jedząc tłuste potrawy. Nasz organizm zużywa energię na trawienie pokarmu, co sprawia, że czujemy się cieplej, a ponieważ metabolizm tłuszczu trwa dłużej, pomaga nam dłużej utrzymać ciepło.

Posmaruj tost masłem, otwórz paczkę orzeszków ziemnych i zjedz awokado!

Zasmakuj imbiru!

Korzeń imbiru to stymulujący pokarm, który poprawia krążenie, podnosi temperaturę ciała i pomaga rozgrzać np. zimne stopy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zetrzyj trochę imbiru do gorącej wody i cytryny, wrzuć kawałki do smażonego mięsa lub upiecz trochę imbirowego chleba. Jeśli naprawdę nie lubisz tej przyprawy, są dostępne także inne produkty, które mogą pomóc w poprawie przepływu krwi: pieprz cayenne i czosnek powinny być Waszymi przyjaciółmi w zimne dni.

Użyj zabezpieczeń przed przeciągiem

Prostym sposobem na zachowanie przytulności w domu jest niwelowanie przeciągów pod drzwiami za pomocą specjalnej listwy. Inne proste sposoby na zatrzymanie napływu zimnego powietrza z zewnątrz i zachowanie ciepła to osłony na dziurki od klucza i podszewki termiczne na zasłonach.

Spróbuj gorącej jogi

Gorąca joga odbywa się w pomieszczeniu nagrzanym do wysokiej temperatury, co zazwyczaj powoduje obfite pocenie się. Jeśli zdecydujesz się na taką aktywność, to pamiętaj, że poprawi się Twoje krążenie, dzięki czemu będziesz czuć się cieplej na dłużej.

Skorzystaj z piekarnika

Zdrowe, domowe jedzenie niewątpliwie rozgrzewa. Ale używanie piekarnika do gulaszu i pieczenia ma dodatkową zaletę. Po zakończeniu korzystania z kuchenki wyłącz ją i jeśli nie masz w pobliżu zwierząt ani małych dzieci, pozostaw drzwiczki piekarnika otwarte. Dzięki temu ciepłe powietrze będzie mogło przedostać się do pomieszczenia.

Postaw na majsterkowanie

Zima to świetny czas na wykonanie wszystkich dorywczych prac w domu. Opróżnij strych, pomaluj listwy przypodłogowe, w końcu powieś ten obraz na ścianie. Utrzymując się w ruchu, szlifując podłogi i skacząc po drabinach, generujesz więcej ciepła ciała.

Mężczyzno, przestań się golić

Zarost nie tylko pomaga dopasować się do hipsterów, ale ma także niezwykle praktyczną zaletę: broda chroni twarz przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi - wiatrem, deszczem, śniegiem i gradem.

A więc czas na zapuszczanie brody, w tym sezonie modne.