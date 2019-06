Na półkach sklepowych można znaleźć wiele produktów, które są źródłem witaminy D, jednak dieta może nie być wystarczającym sposobem na dostarczanie jej organizmowi. Głównym wciąż pozostaje ekspozycja na słońce (a dokładniej - na promieniowanie ultrafioletowe B), w wyniku której dochodzi do syntezy skórnej.

To, jak długo powinniśmy przebywać na słońcu, aby dostarczyć sobie odpowiednią dawkę witaminy D, jest kwestią zmienną i zależy od kilku czynników.

Najszybciej witaminę D wytwarzają osoby o jasnej karnacji, a więc o mniejszej ilości melaniny w skórze. Wszystko dlatego, że ta naturalnie występująca w organizmie substancja, która odpowiada za naszą pigmentację, pochłania promieniowanie UV.

W okresie wiosenno-letnim osobom o jasnym odcieniu skóry do produkcji witaminy D może wystarczyć spędzenie na świeżym powietrzu od 5 do 15 minut - ale tylko pomiędzy między 10:00 a 15:00. Czyli w godzinach, w których często spedzamy czas w pomieszczeniach zamkniętych. W tym samym czasie osoba ciemnoskóra lub o śniadej karnacji może potrzebować nawet do 6 razy więcej czasu na słońcu, aby wytworzyć tę samą dawkę witaminy D. O takim sposobie na pozyskanie jej powinny jednak zapomnieć osoby, u których występuje ryzyko zachorowania na wszelkie odmiany nowotworów skóry.

Podczas jednorazowej ekspozycji na słońce można dostarczyć sobie od 2000 do 10000j.m. witaminy D. Choć liczba ta robi wrażenie, organizm ludzki każdego dnia zużywa do 5000 jednostek tej witaminy1. Co ważne, zastosowanie kremu z filtrem UVB nawet SPF 8 może ograniczyć wytwarzanie witaminy D3 w skórze nawet o 92%. To wszystko oznacza, że bardzo trudno zgromadzić zapas witaminy D3 nawet latem I zapobiec pojawieniu się niedoboru już od pierwszych miesięcy jesieni. Co więcej, możemy się go nabawić nawet podczas upalnego lata, ponieważ zanieczyszczenie powietrza, chmury, a nawet mgła mogą skutecznie zablokować przenikanie promieniowania o odpowiednich falach i natężeniu.

