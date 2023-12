Jak sprawić, by zbliżające się święta były bezpieczne? W cyklu „Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM” bierzemy pod lupę między innymi zabawki dla dzieci, które często kupujemy na prezenty pod choinkę.

W środę w godzinach od 12:00 do 13:00, możecie porozmawiać z doktor Beatą Szkolnicką z Pracowni Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych Collegium Medicum UJ.



Świąteczne zabawki są produkowane z różnych materiałów, często w ogóle nie mamy informacji o tym, co znajduje się w składzie takiego produktu.

Aby prezenty pod choinkę były bezpieczne dla najmłodszych, rodzice powinni pamiętać o kilku zasadach.

1. Wybierajmy zabawki znanych producentów, najlepiej w sklepach stacjonarnych. Każda zabawka, która dopuszczona jest do obrotu w Polsce musi posiadać certyfikat CE, czyli potwierdzenie spełnienia europejskich standardów bezpieczeństwa. Jest on zawarty na etykiecie zabawki. Certyfikat ten zapewnia nas, że zabawka nie zawiera substancji toksycznych (ftalanów, bisfenolu A (BPA) czy metali ciężkich, takich jak ołów czy kadm), które były wykrywane w zabawkach produkowanych poza Unią Europejską)

Zwróćmy też uwagę na wygląd tego znaku.

Prawidłowy jest pierwszy znak - oznacza potwierdzenie spełnienia europejskich standardów bezpieczeństwa /

2. Rodzaj zabawki należy dostosować do wieku dziecka. Taką informację możemy odnaleźć na opakowaniu. Małe dzieci , które mają tendencje do wkładania do buzi napotkanych, nieznanych przedmiotów, nie powinny mieć z nimi styczności. Tu warto zwrócić uwagę na młodsze rodzeństwo, czy młodszych gości, którzy w czasie radosnego świętowania odnajdą niewskazane dla nich zabawki.

3. Zabawki zawierające baterie wymagają dokładnego sprawdzenia. Sprawdźmy, czy baterie (szczególnie baterie zegarkowe) są odpowiednio stabilnie zabezpieczone przed wypadnięciem. W przypadku podejrzenia połknięcia tego typu baterii, należy niezwłocznie skierować się na SOR ze względu na ryzyko oparzenia przewodu pokarmowego przez zawarte w bateriach elektrolity.

4. Zabawki zawierające magnes (np. elementy przyczepiane do tablic magnetycznych lub metalowych powierzchni). W przypadku połknięcia, konieczny jest kontakt z lekarzem pediatrą.

5. Zwróćmy uwagę na zabawki, które pęcznieją w wodzie (higroskopijne). W przypadku połknięcie niewielkiego kawałka takiej zabawki, jej rozmiar w przewodzie pokarmowym może ulec nawet 20-krotnemu powiększeniu tworząc zator. Koniecznie skonsultujmy taką sytuację z lekarzem.

6. Z zestawów do zabawy w "małego chemika" lub do tworzenia własnych kosmetyków, dzieci powinny korzystać pod nadzorem dorosłych. Pozostawmy opakowanie po zabawkach, aby w razie potrzeby (połknięcia, kontaktu z oczami), odnaleźć producenta i skład zestawu, co ułatwić toksykologowi ocenę szkodliwości produktów i przyspieszy decyzję o ewentualnej koniecznej pomocy medycznej.