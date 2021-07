Kilkutygodniowy Kordian został uratowany dzięki zastosowaniu terapii ECMO, czyli podłączeniu noworodka do sztucznego płuco-serca. Takie możliwości leczenia u tych bardzo małych pacjentów, w Polsce są tylko w szpitalu Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To maszyna „oddychała” za chłopca i tłoczyła krew przez jego maleńkie ciałko. Dziś Kordian jest przygotowywany do wypisu ze szpitala.

