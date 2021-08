Ojciec pięciorga dzieci z USA zmarł na Covid-19. Tuż przed śmiercią wysłał swojej narzeczonej poruszającą wiadomość, w której pisze, że bardzo żałuje że nie zdążył się zaszczepić przeciwko koronawirusowi. Para obawiała się skutków ubocznych.

zdj. ilustracyjne / Pixabay

Michael Freedy, ojciec pięciorga dzieci zmarł na Covid-19 w szpitalu w Las Vegas. Miał 39 lat. Telewizja FOX cytuje jego ostatnią wymianę sms-ów ze swoją narzeczoną, w której ubolewa, że nie przyjął szczepionki na koronawirusa. Jego partnerka nagłaśniając tę historie, chce zachęcić innych do szczepień:

Cytat On miał tylko 39 lat. Nasze dzieci nie mają teraz taty. Nie możesz mówić, że jesteś młody i Ciebie to nie dotyczy!

Mężczyzna po raz pierwszy trafił do szpitala z powodu ciężkiego oparzenia słonecznego podczas wakacji w San Diego. Przed przyjęciem na oddział został przetestowanych na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wynik był pozytywny.

W ciągu kilku dni jego stan się pogorszył na tyle poważnie, że konieczne było podłączenie go do respiratora: "W porządku, próbowałem. Zabierają mnie na OIOM" - pisał do swojej partnerki Jessici w jednej z ostatnich wiadomości SMS.

Zwlekali z decyzją o szczepieni, bo obawiali się skutków ubocznych

Para postanowiła odczekać rok od wprowadzenia szczepionki, zanim sami ją przyjmą. Chcieli się przekonać, jak wiele będzie zgłoszeń skutków ubocznych. Teraz Jessica bardzo żałuje swojej decyzji, choć ona i jej najstarsze dziecko zostali już zaszczepieni.

Historia Freedy'ego jest jedną z wielu przytaczanych przez amerykańskie media, które pokazują do czego może doprowadzić zwlekanie ze szczepieniem przeciw Covid-19 lub całkowita rezygnacja z niego.

Niedawno kobieta z Alabamy - po tym jak jej syn zmarł po wielomiesięcznej walce z wirusem - głośno zaapelowała do przeciwników szczepień o przemyślenie swoich poglądów w tej kwestii.

Prezydent USA Joe Biden przyznał ostatnio, że chciałby, aby samorządy lokalne, prywatne firmy i szkoły rozważyły nakładanie grzywny na osoby niezaszczepione.