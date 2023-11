Ultraprzetworzona żywność może uzależniać tak samo jak palenie, picie alkoholu i hazard, a rezygnacja z niej może być równie trudna – takie wnioski płyną z najnowszego badania opublikowanego w „BMJ Journals”. Z analizy przeprowadzonej w 36 krajach, wynika, że od takiego jedzenia uzależnionych jest około 1 na 7 dorosłych osób.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zespół badaczy ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Hiszpanii zanalizował 281 badań przeprowadzonych w 36 państwach świata. Naukowcy szacują, że uzależnienie od żywności UFP (z ang. ultra processed foods) występuje aż u 14 proc. dorosłych oraz 12 proc. dzieci - to wielkości zbliżone do poziomu uzależnienia obserwowanego u dorosłych w przypadku innych dopuszczonych prawem substancji. W przypadku alkoholu jest to 14 proc., podczas gdy uzależnienie od tytoniu dotyczy 18 proc. populacji, ale poziom domniemanego uzależnienia u dzieci jest bezprecedensowy - czytamy w artykule "Społeczne, kliniczne i polityczne implikacje uzależnienia od ultraprzetworzonej żywności" (Social, clinical, and policy implications of ultra-processed food addiction), który został opublikowany w serwisie naukowym "BMJ Journals".

Czym jest żywność wysokoprzetworzona?

Żywność ultraprzetworzona (UPF) to produkty poddane obróbce technologicznej w celu zwiększenia ich trwałości i przyspieszenia procesu przygotowywania. Zalicza się do niej żywność bogatą w węglowodany i tłuszcze

Do żywności UPF należy spora część słodyczy, lodów i chipsów ziemniaczanych, ale też niektóre rodzaje gotowych dań sprzedawanych w sklepach (np. mrożone pizze), napoje słodzone, niektóre płatki śniadaniowe, a także sosy w proszku czy produkty mięsne takie jak niektóre parówki.

Z wielu badań wynika, że taka żywność przyczynia się do zwiększonego ryzyka zachorowania na raka, otyłości czy chorób serca.

Pokarmy te dają dużą satysfakcję, są atrakcyjne i często są spożywane kompulsywnie, a w niektórych przypadkach zachowania z nimi związane mogą spełniać kryteria diagnozy zaburzeń związanych z używaniem substancji.

Jakie są objawy uzależnienia od UFP?

Świadczy o tym sposób, w jaki niektórzy ludzie jedzą przetworzone produkty - podobny do tego, w jaki spożywane są uzależniające substancje, a także spełnienie kryteriów stosowanych do diagnozowania zaburzeń związanych z zażywaniem takich substancji.

Te kryteria to m.in. intensywne łaknienie, symptomy związane z odstawieniem, mniejsza kontrola nad spożyciem, dalsze spożywanie pomimo ponoszenia szkód (jak otyłość, wzdęcia itp.), napadowe objadanie się, pogorszenie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz niższa jakość życia.

Naukowcy zaobserwowali, że zawarte w wysoko przetworzonej żywności rafinowane węglowodany i tłuszcze wywołują podobne reakcje w mózgu, co nikotyna i alkohol, czyli inne uzależniające substancje. Według nich produkty, które są bogate w te składniki, są spożywane przez ludzi w sposób "wyraźnie" charakterystyczny dla uzależnień.

Naukowcy: Trzeba oznaczać żywność UFP jako "uzależniającą"

Autorzy badania sugerują, by możliwie najszerzej stosować oznaczanie żywności UFP jako "uzależniającej", ponieważ może to pomóc konsumentom w zmianie nawyków żywieniowych - przede wszystkim być może skłoni do refleksji, czy w ogóle po nią sięgać, kiedy problemu uzależnienia jeszcze nie ma.

Potrzebna jest także szeroka edukacja, bowiem zrozumienie, że ta żywność może uzależniać, mogłaby prowadzić do lepszych regulacji i leczenia.

Źródło: zdrowie.pap.pl

https://www.bmj.com/content/383/bmj-2023-075354