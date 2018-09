​Czy pacjent ma prawo do zwołania konsylium i tzw. drugiej opinii innego lekarza? Tak, ale tylko jeśli pozwalają na to "warunki organizacyjne" i jest drugi lekarz. Bez tego medyk może odmówić - takich zmian w przepisach o prawach pacjenta chce... Rzecznik Praw Pacjenta. Organizacje pacjenckie biją na alarm.

Zdj. ilustracyjne / Karolina Michalik / RMF FM

Rzecznik tłumaczy, że to tylko próba doprecyzowania przepisów. Mówi, że dziś lekarz i tak może odmówić konsultacji z innym lekarzem i to bez podania powodu, dlatego lepiej ustalić, kiedy dokładnie może to zrobić. Przekonuje, że to lepiej dla pacjentów.

Ona poprawia sytuację prawną pacjenta niż jest to obecnie - mówi Bartłomiej Chmielowiec.

Tej poprawy nie dostrzegają pacjenci, bo ta propozycja daje lekarzom prosty przepis jak w zgodzie z prawem odmówić zwołania konsylium i konsultacji z innym lekarzem. To też podział pacjentów - tam gdzie brakuje lekarzy. nie będą mieli prawa do drugiej opinii.

Kiedy nie ma drugiego lekarza, to jest sytuacja, w której nic tylko rozłożyć ręce i jechać kilkaset kilometrów do innego miejsca - mówi Wojciech Wiśniewski z Fundacji Alivia.

Nowa wersja ustawy o prawach pacjenta do końca października ma trafić z biura rzecznika do resortu zdrowia.