​150 pielęgniarek z Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu w czwartek przebywa na zwolnieniach lekarskich. Placówka wstrzymała przyjęcia planowe. Od początku września trwa tam też protest głodowy pielęgniarek. Domagają się m.in. podwyżek płac.

Zdjęcie informacyjne / Karolina Michalik / RMF FM

Protest głodowy w Przemyślu trwa. Do tego dołączył się "klasyczny" strajk hybrydowy ze zwolnieniami lekarskimi - powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Rzeszowie marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl.

W jego ocenie przemyski szpital ma duże kłopoty. Może to grozić znacznymi ograniczeniami w jego funkcjonowaniu. Nie jest to dobra wiadomość dla mieszkańców Przemyśla i okolic - mówił marszałek.



Ortyl zaapelował o zakończenie sporu. Pielęgniarki są już naprawdę wyczerpane. Przypomnę, że funkcjonują w formule protestu: głodujemy - pracujemy. Jest to bardzo niebezpieczna formuła przede wszystkim dla pacjenta - podkreślił marszałek Ortyl.



Zapowiedział też złożenie w trybie pilnym wniosku o zwołanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Przemyślu.



Odpowiedzialny za służbę zdrowia członek zarządu woj. podkarpackiego Stanisław Kruczek poinformował, że z powodu jednoczesnego przebywania na zwolnieniach lekarskich 150 pielęgniarek "nastąpiło połączenie dwóch oddziałów w szpitalu i ograniczona jest praca bloku operacyjnego".

Kruczek powiedział, że jeśli szpital dalej będzie miał kłopoty, to pomoc dla pacjentów zaoferowali dyrektorzy szpitali w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku, Sanoku, Lesku i w Ustrzykach Dolnych.



Marszałek Ortyl przypomniał, że początkowo protestujące pielęgniarki żądały podwyżki wynagrodzenia zasadniczego do 6 tys. zł brutto dla pielęgniarek z większym stażem pracy i 5,5 tys. zł brutto dla młodszych. Teraz żądają podwyżki o 1,2 tys. zł, a dyrekcja oferuje 850 zł.



Pracownicy placówek służby zdrowia na Podkarpaciu otrzymują także dodatki do wynagrodzenia podstawowego. Stanowią one od 40 do 80 proc. pensji zasadniczej.



W trakcie konferencji prasowej poinformowano również, że we wtorek i środę osiągnięto porozumienie z trzema związkami zawodowymi w szpitalach w Przemyślu i w Tarnobrzegu, które zakończyły spór zbiory. Porozumień w obu szpitalach nie podpisał Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

(ph)