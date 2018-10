Psy mogą być jeszcze lepszymi przyjaciółmi człowieka, niż do tej pory myśleliśmy. Są szanse na to, że węch tych czworonogów pomoże w diagnozowaniu kolejnych chorób. Okazuje się, że odpowiednio szkolone psy mogą pomóc wykrywać przypadki malarii. Informują o tym podczas konferencji American Society of Tropical Medicine and Hygiene w Nowym Orleanie brytyjscy naukowcy. Są nadzieje, że z pomocą psów będzie można diagnozować malarię znacznie szybciej i mniej inwazyjnie, niż do tej pory. To może pomóc przyspieszyć wdrożenie terapii i znacznie zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się choroby. Psy mogłyby pełnić służbę choćby w portach czy na lotniskach.

