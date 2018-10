Jest porozumienie pielęgniarek z Przemyśla, dyrekcji tamtejszego szpitala i marszałka województwa podkarpackiego. Protest w lecznicy trwał od 5 tygodni. Z tego powodu placówka musiała ograniczyć przyjęcia oraz połączyć oddziały.

Zdj. z czasu protestu pielęgniarek / Archiwum RMF FM

Od 3 września w szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu trwał rotacyjny protest głodowy pielęgniarek, a od 20 września odbywał się jednocześnie protest absencyjny. Część pielęgniarek przebywała na zwolnieniach chorobowych. Protestujące żądały podwyżek.



Strony rozmawiały kilka dni temu w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". Minister zdrowia Łukasz Szumowski akcentował wtedy, że choć nie jest stroną sporu, to chce wspierać rozmowy i wypracowanie kompromisu.

Strony ustaliły w porozumieniu m.in., iż pielęgniarki kończą głodówkę i wracają do pracy; otrzymały zapewnienie 600 zł podwyżki gwarantowanej oraz kolejnej, uwarunkowanej wynikami szpitala.



Protestujące żądały 1,2 tys. zł podwyżki. Zarząd województwa proponował, by w tym roku pielęgniarki otrzymały bezwarunkowo 400 zł podwyżki, w przyszłym roku kolejne 200 zł bezwarunkowo w sierpniu oraz warunkowe 200 zł w kwietniu, gdy pozwoli na to sytuacja finansowa szpitala oraz następne 250 zł w 2020 roku, także warunkowo.