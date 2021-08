Ponad trzy czwarte pacjentów nie odczuło poprawy w dostępie do opieki zdrowotnej po trzeciej fali pandemii. To wniosek z analizy Fundacji "My pacjenci". Na pytania odpowiedziała grupa tysiąca dorosłych Polaków. Najwięcej uwag dotyczy dostępu do badań diagnostycznych. Tutaj poprawę zaobserwował tylko co szósty pacjent.

