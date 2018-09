"Nie będzie dowolności przy wydawaniu decyzji, czy szpital może zatrudnić lekarza z zakazem konkurencji. Powstaną w tej sprawie wytyczne" - deklaruje w rozmowie z RMF FM prezes NFZ Andrzej Jacyna.

Zdj. ilustracyjne / arch. RMF

Centrala NFZ określi zasady po 20 września. Wtedy prezes funduszu planuje spotkać się ze wszystkimi dyrektorami wojewódzkimi i opracować kryteria, kiedy wpisywać szpital na listę placówek zagrożonych z powodu braku lekarzy, bo ci wybrali etat w innym szpitalu. Nie będzie tu dowolności - zapewnia Andrzej Jacyna i deklaruje:

Nie będziemy z tego robili problemu dla dyrektorów szpitali, trzeba na to patrzeć realnie. W wielu miejscach szpitale powiatowe są oparte o pracę lekarzy kontraktowych. Dyrektor oddziału wojewódzkiego będzie na to reagował tak, by nie było trudności w dostępie do świadczeń.



Prezes funduszu mówi, że prawdziwe skutki ustawy "Podwyżka za 1 etat" będzie można oceniać dopiero pod koniec roku, bo lekarze kontraktowi, którzy złożyli takie oświadczenia, zazwyczaj mają jeszcze 3 miesiące wypowiedzenia.