Czy rodzice dziecka poczętego metodą in vitro będą mieli możliwość sprawdzenia go pod kątem przyszłej inteligencji? Jeszcze niedawno odpowiedź na takie pytanie byłaby negatywna. Teraz to może się zmienić. Czasopismo "New Scientist" ujawnia w najnowszym numerze, że w klinikach in vitro w Stanach Zjednoczonych mogą być wkrótce dostępne testy firmy Genomic Prediction, które pozwalają wykryć złożone czynniki genetyczne, przyczyniające się do pewnych chorób, w tym takich, które prowadzą do obniżenia poziomu inteligencji.

REKLAMA