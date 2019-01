​Kilkanaście tysięcy łóżek zlikwidowali dyrektorzy szpitali w całym kraju od początku roku - wynika z danych Polskiej Federacji Szpitali. To efekt obowiązujących od pierwszego stycznia nowych norm dotyczących zatrudnienia pielęgniarek. Od nowego roku na pięć łóżek szpitalnych przypadają trzy pielęgniarki. Do tej pory były dwie. Część dyrektorów lecznic alarmuje, że nie mogą znaleźć chętnych do pracy, więc likwidują łóżka.

