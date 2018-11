„Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów”- to hasło przewodnie koncertu organizowanego w ramach Festiwalu "Black or white", który odbędzie się już w sobotę 10 listopada w krakowskim Teatrze Variette. To część projektu, którego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat nowotworów neuroendokrynnych.

Data koncertu przypada na dzień Światowej Świadomości Nowotworów Neuroendokrynnych. Wydarzenie składa się z dwóch części, pierwszą z nich jest koncert, z którego dochód zostanie przekazany na cele statutowe Fundacji Pro Endocrinologia Kliniki Endokrynologii, a przez to wsparcie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi, pozostających pod opieką Kliniki Endokrynologii SU w Krakowie, natomiast drugą częścią jest konferencja szkoleniowa, która odbędzie się 24. Listopada w Krakowie i jest przeznaczona dla lekarzy różnych specjalizacji, ale przed wszystkim lekarzy pierwszego kontaktu, a dotyczyć będzie problemu nowotworów endokrynnych - mówi dr hab. Anna Sowa-Staszczak Kierownik Ośrodka Medycyny Nuklearnej Endokrynologii SU w Krakowie.

Kraków: 10 listopada odbędzie się koncert charytatywny "Black or White" Józef Polewka /RMF FM

Dlaczego mówimy o guzach neuroendokrynnych? Bo są to nowotwory, na temat których nasza świadomość nadal nie jest wystarczająca, co powoduje, że są późno rozpoznawalne. Pacjenci, którzy trafiają do lekarzy, często mają już zaawansowaną chorobę nowotworową, co ogranicza możliwości ich leczenia. A dzieje się tak dlatego, że w początkowej fazie choroby nowotwory neuroendokrynne nie dają objawów lub są one nietypowe i mogą przypominać inne schorzenia, np. niecharakterystyczne bóle brzucha, uderzenia gorąca, wzmożona potliwość, napadowe zaczerwienienie skóry twarzy i górnej połowy klatki piersiowej, duszność. Jak wśród tych objawów znaleźć potencjalnego pacjenta z nowotworem neuroendokrynnym? Właśnie taki jest cel organizowanego Festiwalu Black or white. Poprzez dotarcie do społeczeństwa, lekarzy różnych specjalizacji, zwracamy uwagę na to, że różne niecharakterystyczne objawy, które zgłasza pacjent, mogą kryć w sobie guza neuroendokrynnego, a wczesne rozpoznanie choroby daje szanse na jej wyleczenie - dodaje dr hab. Anna Sowa-Staszczak.

A dlaczego Black or white? Bo symbolem tych guzów jest zebra. Czarno-biały ssak ciągle stwarza problem czy jest w białe czy czarne pasy, podobnie jest guz neuroendokrynny, którego trudno rozróżnić od innych schorzeń.

Koncert to połączenie muzyki z wiedzą na temat nowotworów neuroendokrynnych. Każdemu, kto będzie jego uczestnikiem oprócz rytmów tanga, które będą towarzyszyć tegorocznej edycji nie stanie się obce hasło - nowotwór neuroendokrynny. W dniu 10 listopada wystąpią Artyści Teatru Muzycznego ROMA, Zespół Akustyczna Operacja, zespół Colour Voices i zespół instrumentalny, Artyści Krakowskiej Akademii Tańca, Szkoły Tanga Argentyńskiego TangoVirri i Szkoły Tańca Pasja.

Szacuje się, że co roku na nowotwory neuroendokrynne zapada od 2 do 5 na 100 tys. osób. Średnia wieku w chwili wykrycia choroby jest zróżnicowana i przypada między 40. a 60. rokiem życia, chociaż chorują na nie zarówno ludzie i dużo starsi i młodsi. Brak charakterystycznych symptomów choroby sprawia, że jej rozpoznanie zajmuje średnio od 3 do 7 lat i nierzadko jest przypadkowe.