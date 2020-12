Okuliści w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie zaczynają akcję bezpłatnych badań okulistycznych. Do kogo są adresowane?

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Badania są przeznaczone dla przyszłych mam - będących w trzecim trymestrze ciąży, cierpiących na cukrzycę ciążową, czyli taką, która została rozpoznana po raz pierwszy w trakcie trwania ciąży.

Zanonimizowane wyniki badania zostaną wykorzystane do pracy badawczej celem lepszego poznania wpływu tego schorzenia na narząd wzroku - informuje placówka.

Co należy zrobić, by móc poddać się badaniu? Zainteresowane Panie zapraszamy do kontaktu codziennie w godz. 8-18 pod nr tel.: 579-016-537 - informuje szpital.