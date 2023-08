Decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie Polski aż ponad 30 serii leków podjął Główny Inspektor Farmaceutyczny. Zostały zanieczyszczone śladowymi ilościami midazolamu.

Midazolam to lek stosowany m.in. w celu znieczulenia czy zmniejszenia silnego pobudzenia. Może on wywołać reakcje alergiczne.

Jak podał tvn24.pl, Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował, że "wpłynęła do niego informacja z systemu Rapid Alert od Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege (Heski Krajowy Urząd ds. Zdrowia i Opieki). Dotyczy ona stwierdzenia "krzyżowego zanieczyszczenia roztworów do infuzji serii produktów leczniczych w stosunku do których podmiotem odpowiedzialnym jest: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Niemcy".

Produkty zostały zanieczyszczone "śladowymi ilościami midazolamu", powyżej dozwolonej dziennej ekspozycji.

Oto pełna lista produktów wycofanych przez GIF:

1. Amikacin B.Braun (Amikacinum), roztwór do infuzji, 10mg/ml, zawartość opakowania: 10 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909990908660 numer serii: 20506403, data ważności: 30.11.2023.

2. Amikacin B.Braun (Amikacinum), roztwór do infuzji, 10mg/ml, zawartość opakowania: 10 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909990908660 numer serii: 21156409, data ważności: 31.03.2024.

3. Amikacin B.Braun (Amikacinum), roztwór do infuzji, 10mg/ml, zawartość opakowania: 10 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909990908660, numer serii: 22244411, data ważności: 31.05.2025.

4. Amikacin B.Braun (Amikacinum), roztwór do infuzji, 5mg/ml, zawartość opakowania: 10 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909990908646 numer serii: 21036402, data ważności: 31.12.2023.

5. Amikacin B.Braun (Amikacinum), roztwór do infuzji, 5mg/ml, zawartość opakowania: 10 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909990908646 numer serii: 21066402, data ważności: 31.01.2024.

6. Amikacin B.Braun (Amikacinum), roztwór do infuzji, 5mg/ml, zawartość opakowania: 10 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909990908646 numer serii: 22131402, data ważności: 28.02.2025.

7. Amikacin B.Braun (Amikacinum), roztwór do infuzji, 5mg/ml, zawartość opakowania: 10 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909990908646 numer serii: 22243413, data ważności: 31.05.2025.

8. Amikacin B.Braun (Amikacinum), roztwór do infuzji, 2,5mg/ml, zawartość opakowania: 10 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909990908622 numer serii: 21065403, data ważności: 31.01.2024.

9. Fluconazole B.Braun (Fluconazolum), roztwór do infuzji, 2mg/ml, zawartość opakowania: 10 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909990714001 numer serii: 22036413, data ważności: 31.12.2023.

10. Gentamicin B.Braun (Gentamicinum), roztwór do infuzji, 3mg/ml, zawartość opakowania: 10 butelek 80 ml, numer GTIN: 05909990767144 numer serii: 22037416, data ważności: 31.12.2024.

11. Gentamicin B.Braun (Gentamicinum), roztwór do infuzji, 1mg/ml, zawartość opakowania: 10 butelek 80 ml, numer GTIN: 05909990767120 numer serii: 22166411, data ważności: 31.03.2025.

12. Ibuprofen B.Braun (Ibuprofenum), roztwór do infuzji, 600mg/100ml, zawartość opakowania: 20 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909991396725 numer serii: 20511406, data ważności: 30.11.2023.

13. Ibuprofen B.Braun (Ibuprofenum), roztwór do infuzji, 600mg/100ml, zawartość opakowania: 20 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909991396725 numer serii: 22037415, data ważności: 31.12.2024.

14. Ibuprofen B.Braun (Ibuprofenum), roztwór do infuzji, 600mg/100ml, zawartość opakowania: 20 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909991396725 numer serii: 22096402, data ważności: 28.02.2025.

15. Ibuprofen B.Braun (Ibuprofenum), roztwór do infuzji, 600mg/100ml, zawartość opakowania: 20 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909991396725 Strona 6 z 9 numer serii: 22171402, data ważności: 31.03.2025.

16. Ibuprofen B.Braun (Ibuprofenum), roztwór do infuzji, 600mg/100ml, zawartość opakowania: 20 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909991396725 numer serii: 22172407, data ważności: 31.03.2025.

17. Ibuprofen B.Braun (Ibuprofenum), roztwór do infuzji, 400mg/100ml, zawartość opakowania: 20 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909991396701 numer serii: 21016406, data ważności: 31.12.2023.

18. Ibuprofen B.Braun (Ibuprofenum), roztwór do infuzji, 400mg/100ml, zawartość opakowania: 10 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909991396695 numer serii: 21183410, data ważności: 30.04.2024.

19. Ibuprofen B.Braun (Ibuprofenum), roztwór do infuzji, 400mg/100ml, zawartość opakowania: 20 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909991396701 numer serii: 21183410, data ważności: 30.04.2024.

20. Ibuprofen B.Braun (Ibuprofenum), roztwór do infuzji, 400mg/100ml, zawartość opakowania: 20 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909991396701 numer serii: 21183411, data ważności: 30.04.2024.



21. Ibuprofen B.Braun (Ibuprofenum), roztwór do infuzji, 400mg/100ml, zawartość opakowania: 20 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909991396701 numer serii: 21266401, data ważności: 30.06.2024.

22. Ibuprofen B.Braun (Ibuprofenum), roztwór do infuzji, 400mg/100ml, zawartość opakowania: 20 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909991396701 numer serii: 21391412, data ważności: 31.08.2024.

23. Ibuprofen B.Braun (Ibuprofenum), roztwór do infuzji, 400mg/100ml, zawartość opakowania: 20 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909991396701 numer serii: 21434403, data ważności: 30.09.2024.

24. Ibuprofen B.Braun (Ibuprofenum), roztwór do infuzji, 400mg/100ml, zawartość opakowania: 20 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909991396701 numer serii: 21435406, data ważności: 30.09.2024.



25. Ibuprofen B.Braun (Ibuprofenum), roztwór do infuzji, 400mg/100ml, zawartość opakowania: 20 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909991396701 numer serii: 22037414, data ważności: 31.12.2024.

26. Ibuprofen B.Braun (Ibuprofenum), roztwór do infuzji, 400mg/100ml, zawartość opakowania: 20 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909991396701 numer serii: 22096401, data ważności: 28.02.2025.

27. Ibuprofen B.Braun (Ibuprofenum), roztwór do infuzji, 400mg/100ml, zawartość opakowania: 20 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909991396701 Strona 7 z 9 numer serii: 22133402, data ważności: 28.02.2025.

28. Ibuprofen B.Braun (Ibuprofenum), roztwór do infuzji, 400mg/100ml, zawartość opakowania: 20 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909991396701 numer serii: 22134402, data ważności: 28.02.2025.

29. Ibuprofen B.Braun (Ibuprofenum), roztwór do infuzji, 400mg/100ml, zawartość opakowania: 20 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909991396701 numer serii: 22171401, data ważności: 31.03.2025.

30. Metronidazole B.Braun (Metronidazolum), roztwór do infuzji, 5mg/ml, zawartość opakowania: 20 butelek 100 ml, numer GTIN: 05909990715190 numer serii: 21027402, data ważności: 31.12.2023.

31. Paracetamol B.Braun (Paracetamolum), roztwór do infuzji, 10mg/ml, zawartość opakowania: 10 butelek 50 ml, numer GTIN: 05909990992072 numer serii: 21361402, data ważności: 31.08.2023.

32. Paracetamol B.Braun (Paracetamolum), roztwór do infuzji, 10mg/ml, zawartość opakowania: 10 butelek 50 ml, numer GTIN: 05909990992072 numer serii: 21421402, data ważności: 30.09.2023.

33. Paracetamol B.Braun (Paracetamolum), roztwór do infuzji, 10mg/ml, zawartość opakowania: 10 butelek 50 ml, numer GTIN: 05909990992072 numer serii: 21421403, data ważności: 30.09.2023.

34. Paracetamol B.Braun (Paracetamolum), roztwór do infuzji, 10mg/ml, zawartość opakowania: 10 butelek 50 ml, numer GTIN: 05909990992072 numer serii: 21507412, data ważności: 30.11.2023.

35. Paracetamol B.Braun (Paracetamolum), roztwór do infuzji, 10mg/ml, zawartość opakowania: 10 butelek 50 ml, numer GTIN: 05909990992072 numer serii: 21507413, data ważności: 30.11.2023.