Infekcje intymne to dolegliwości, z którymi mierzą się kobiety w każdym wieku. To schorzenia, które wiążą się z dość nieprzyjemnymi objawami, jak uporczywy świąd pochwy, pieczenie podczas oddawania moczu, ból w czasie stosunku, upławy, a także nieprzyjemny zapach z pochwy. Wiele pań zastanawia się, czy w takiej sytuacji skuteczne okażą się domowe metody leczenia dolegliwości i samej infekcji. Większość kobiecych schorzeń wymaga kontroli lekarskiej i specjalistycznego leczenia, jednak ogromne znaczenie ma odpowiednia higiena i dieta, o którą pacjentki muszą zadbać samodzielnie. Zawsze warto też wypróbować domowe sposoby na infekcje intymne, które mogą pomóc zminimalizować nieprzyjemne objawy, a także wspomóc proces leczenia i wpłynąć pozytywnie na biocenozę pochwy.

Zdj. ilustracyjne / Materiały prasowe

Piecze, boli, swędzi

Infekcja intymne to przede wszystkim dyskomfort i ból pojawiający się w różnych sytuacjach - podczas stosunku czy oddawania moczu. Zdarza się, że pobolewa podbrzusze, a nawet pojawia się stan podgorączkowy. Najczęściej jednak to, co skłania kobiety do szukania pomocy, to uporczywy świąd pochwy oraz wydzielina, często o nieprzyjemnym zapachu. Takie objawy nie zawsze jednoznacznie wskazują na źródło infekcji, dlatego wizyta u lekarza jest niezbędna. Badanie ginekologiczne, zebranie wywiadu od pacjentki i ewentualnie dalsza diagnostyka (wymaz z pochwy, badanie pH pochwy, cytologia) pozwalają stwierdzić z całą pewnością, czy chodzi o infekcję bakteryjną czy zakażenie grzybicze. Prawidłowa diagnoza umożliwia wdrożenie skutecznego leczenia, co z kolei pomaga uporać się ze wstydliwym problemem. Co ważne, nawet błaha infekcja intymna może prowadzić do powikłań i rozwoju poważniejszych schorzeń. Najbardziej niebezpieczne są problemy intymne pojawiające się w ciąży. Młode mamy muszą pamiętać, że zakażenia mogą mieć negatywny wpływ na przebieg ciąży, dlatego każdy niepokojący sygnał powinien zostać skonsultowany ze specjalistą.

Pierwsza pomoc w kobiecej sprawie

Gdy pojawiają się problemy ze strefą intymną, potrzebne jest szybkie działanie. Czasem jednak na wizytę u specjalisty trzeba nieco poczekać, a dolegliwości dają się we znaki. Co robić w takiej sytuacji? Czy istnieją jakieś skuteczne i bezpieczne sposoby na dolegliwości intymne? Jak pomóc sobie, gdy problem nie znika, a wręcz się nasila? To, o czym powinny pamiętać panie, nie tylko te, które zmagają się z infekcją intymną, to odpowiedni sposób pielęgnacji stref intymnych. Istnieje kilka podstawowych i żelaznych wytycznych, których należy bezwzględnie przestrzegać, gdy podejrzewamy zakażenie lub infekcje nawracają:

- zawsze stosować osobny ręcznik do osuszania miejsc intymnych,

- zrezygnować z perfumowanych kosmetyków do mycia miejsc intymnych, zastosować delikatny, specjalny preparat do higieny intymnej,

- zrezygnować z perfumowanych podpasek, papieru toaletowego, chusteczek nawilżanych, ponieważ mogą podrażniać i zmieniać pH pochwy.

To podstawy, ale czy istnieją preparaty, które pomogą wyleczyć infekcję w domowym zaciszu? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że żadna naturalna, domowa metoda nie zastąpi leczenia specjalistycznego, które w większości infekcji jest konieczne. Jednak leki dostępne bez recepty czy preparaty naturalnego pochodzenia, zastosowane odpowiednio, mogą pomóc w leczeniu, a przede wszystkim łagodzeniu nieprzyjemnych objawów: znoszą uczucie dyskomfortu, łagodzą podrażnienia intymne , minimalizują świąd, działają przeciwbólowo, odkażająco, znieczulająco. Co wybrać?

Domowe sposoby na infekcję intymną

Panie cierpiące z powodu kobiecych infekcji mogą sięgnąć po wiele naturalnych metod wspomagających proces leczenia:

- zastosować płyn do higieny intymnej z wyciągiem z kory dębu lub dodatkiem zielonej herbaty; działają przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo, antybakteryjnie,

- przygotować kąpiel z sodą oczyszczoną, która ma właściwości bakteriostatyczne i łagodzi swędzenie; wystarczy wsypać jedną łyżeczkę proszku,

- wyeliminować lub znacznie ograniczyć spożycie cukru, wprowadzić zaś jogurty, kwaśne mleko, kefir,

- zastosować ziołowe nasiadówki w ograniczonej ilości, aby nie doprowadzić do wysuszenia śluzówki (rumianek),

- zastosować probiotyki ginekologiczne,

- wybrać żel do higieny intymnej o niskim pH,

- przy podejrzeniu grzybicy, sięgnąć po preparaty z apteki dostępne bez recepty (maści i kremy),

- sięgnąć po globulki dopochwowe z apteki (z witaminą C, propolisem); zawsze zakładać je na noc,

- jeść żurawinę,

- nosić bawełnianą bieliznę.

Choć można znaleźć wiele informacji o potencjalnie skutecznych metodach samodzielnego leczenia, trzeba pamiętać, że część z nich jest po prostu niebezpieczna. Wszystkie domowe sposoby na infekcję intymną mają wspomóc proces leczenia, ulżyć w dolegliwościach i przyspieszyć powrót do zdrowia. Zawsze należy starannie je dobierać, a w razie wątpliwości skonsultować z lekarzem.