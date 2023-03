Na Gorącą Linię RMF FM dostajemy wiele sygnałów w sprawie ogromnych trudności ze znalezieniem w aptekach szczepionek odczulających dla alergików. Te preparaty od wielu tygodni są na liście leków, do których dostęp może być utrudniony. Wykaz co tydzień aktualizuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

Zmiana szczepionki odczulającej oznacza rozpoczęcie całego cyklu od nowa / Wojtek Jargiło / PAP

Wśród e-maili od Was na temat kłopotów z dostępem do szczepionek odczulających, uwagę zwrócił między innymi list od pani Moniki, która pisze: "Chciałabym zapytać ministra zdrowia, czy dzieci z alergią od kwietnia będą spędzać dwadzieścia cztery godziny w domu, ponieważ zacznie się wzrost traw i alergia będzie nie do opanowania?".

Nasz reporter, Michał Dobrołowicz zadał to pytanie - w imieniu pani Moniki i innych naszych słuchaczy - w Ministerstwie Zdrowia. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz odpowiada pacjentom, by korzystali z terapii zastępczych. Resort tłumaczy, że zagraniczny producent szczepionek, których brakuje, ma od wielu miesięcy problemy z produkcją. Z odpowiedzi, jaką uzyskał nasz dziennikarz, wynika, że ministerstwo szuka szczepionek w Europie. Podobnie wielu alergików w Polsce bez skutku musi krążyć między aptekami. Ministerstwo nie potrafi wskazać terminu, kiedy te problemy mogą się skończyć.

Terapia zastępcza nie zawsze rozwiąże problem

Lekarze komentują w rozmowie z RMF FM, że podpowiedź resortu, by szukać innych szczepionek, czyli właśnie terapii zastępczej nie rozwiązuje problemu. Po pierwsze, szczepionki zastępcze są dużo droższe. Ich miesięczny zapas kosztuje kilkaset złotych, tymczasem za trwające kilka miesięcy odczulanie refundowanymi szczepionkami, których brakuje, tylko kilka złotych. Takie informacje nasi dziennikarze uzyskali od alergologów.

Dodatkowa trudność polega na tym, że szczepionek nie da się zamienić tak łatwo jak leków przeciwbólowych czy leków na nadciśnienie. W momencie, w którym alergik sięgnie po nową szczepionkę, musi rozpocząć cały cykl odczulania od nowa. W praktyce oznacza to, że pacjenta, którego odczulanie miało trwać trzy lata, a po dwóch latach szczepionka zostanie zamieniona, w efekcie cały cykl odczulania potrwa aż pięć lat.

Alergolodzy zwracają uwagę, że obecnie szczepionki odczulające są sprowadzane do Polski z zagranicy, między innymi z Hiszpanii. Ich produkcja na terenie naszego kraju zmniejszyłaby ryzyko problemów z dostępnością. Byłyby to jednocześnie bardziej dopasowane do specyficznych, występujących na terenie Polski alergenów.

Nasz dziennikarz uzyskał w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym podpowiedź, by alergicy pytali farmaceutów i lekarzy, gdzie szczepionki są dostępne. A następnie razem z nimi planowali najlepszy dla nich i najbardziej dostępny cenowo proces odczulania.