Jak leczy się boreliozę oraz co zrobić, jeśli kleszcza nie usunęliśmy w całości? Między innymi takie pytania pojawiły się podczas wideoczatu na temat kleszczy i chorób, które mogą przenosić. Odpowiedzi udzielała dr Lidia Stopyra, specjalista chorób zakaźnych i specjalista pediatrii ze Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie.

Wielu pacjentów ma problem z wyciągnięciem kleszcza. Tymczasem nie jest to trudne. Kleszcza wyciągamy okrężnym ruchem. Jeżeli jednak mamy jakieś obawy, to prawie w każdej aptece można kupić zestaw do wyciągania kleszczy - radzi dr Lidia Stopyra, specjalista chorób zakaźnych i specjalista pediatrii ze Szpitala Żeromskiego w Krakowie.

Leczenie boreliozy zależy od objawów, które daje ta choroba. A mogą się one pojawić nawet kilka miesięcy po ukąszeniu przez kleszcza.

Pacjent może się zgłosić do lekarza z rumieniem wędrującym (powiększające się zaczerwienienie - przyp.red.), z zapaleniem stawów, bądź z dolegliwościami serca lub układu nerwowego. Każdą z tych postaci choroby leczy się inaczej. Zwykle zakażonym osobom podaje się antybiotyk, gdyż boreliozę wywołują bakterię. Dobór leków jest uzależniony od nasilenia choroby, wieku pacjenta itd. - wyjaśnia dr Lidia Stopyra, ekspert cyklu "Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM".

Inne pytania, na jakie odpowiadał nasz ekspert:

· Jakie są konsekwencje nieleczenia boreliozy?

· Czy możliwe jest, aby organizm sam zwalczył boreliozę?

· Od którego roku życia można szczepić dziecko przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózg?

