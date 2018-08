​Ministerstwo Zdrowia szykuje regulację dotyczącą ujednolicenia wielkości opakowań, niezależnie od rodzaju papierosów - informuje w środę "Rzeczpospolita".

Zdjęcie ilustracyjne / Malwina Zaborowska / RMF FM

W projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych resort zdrowia ujednolicił wymiary paczek papierosów - podaje gazeta. Od 2020 r. wszystkie formaty papierosów mają być dostępne wyłącznie w standardowych opakowaniach. Ministerstwo powołuje się w tej sprawie na prawo unijne tłumacząc, że na paczkach typu slim nie mieszczą się ostrzeżenia przed szkodliwością palenia - czytamy w artykule.

Zdaniem dr Dawida Piekarza, eksperta Instytutu Staszica, dyrektywa UE nie zakazuje produkcji i dystrybucji papierosów typu slim, nie mówi też, w jakim opakowaniu mają być sprzedawane. Według Instytutu dyrektywa UE staje się pretekstem do wprowadzenia przepisów, które zdecydowanie wykraczają poza unijne nakazy i oznaczają utrudnienia dla Polski, która jest obecnie liderem produkcji papierosów typu slim we wspólnocie.



Według informacji "Rz" nowe przepisy zmusiłyby producentów do umieszczania papierosów w zbyt dużych paczkach, tak by można było w nich przechowywać bez ryzyka uszkodzenia 20 papierosów typu slim. Producenci mogliby także wprowadzić do sprzedaży paczki zawierające większą liczbę papierosów, jednak zdaniem ekspertów może to wywołać chaos na rynku i dezorientację klientów.

