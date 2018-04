W Wiśle rozpoczął się Kongres Medycyny Rodzinnej. Lekarze, którzy biorą w nim udział rozmawiają przede wszystkim o problemach podstawowej opieki zdrowotnej, oraz o pomysłach na ich rozwiązanie.

Podczas kongresu w Wiśle odbywa się kilka paneli tematycznych.

Spotkanie medyków to najważniejsze w kraju wydarzenie edukacyjne dla lekarzy pierwszego kontaktu. Na ponad 50 sesjach wykładowych można poszerzyć wiedzę m.in. na temat najnowszych osiągnięć naukowych.

Lekarz pierwszego kontaktu jest na pierwszej linii frontu w spotkaniu pacjenta ze służbą zdrowia. To bardzo odpowiedzialna praca, musimy być bardzo wszechstronni i próbować pomóc na każdy możliwy sposób. Praca lekarza rodzinnego to także kompleksowość, czyli my nie tylko pomagamy w problemach medycznych, ale bardzo często także w problemach społecznych, psychologicznych, rodzinnych. Lekarz POZ zapewnia opiekę pacjentom w każdym wieku - mówi doktor Tomasz Tomasik prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Lekarze są zgodni. Bez spójnej polityki trudno będzie zachęcić młodych ludzi do wyboru specjalizacji z medycyny rodzinnej. Teraz taką specjalizację kończy około 150 lekarzy rodzinnych. Według ekspertów, potrzeby są przynajmniej dziesięć razy większe.

Kongres Medycyny Rodzinnej potrwa do 22 kwietnia w Wiśle.



(ug)