Zmarszczki wokół oczu, których nie lubimy i których najchętniej chcielibyśmy się pozbyć, mają istotne znaczenie... komunikacyjne. Naukowcy z University of Miami i Western University in Canada przekonują, że dzięki nim, lepiej odczytujemy emocje innych. Najnowsze wyniki badań, opisane na łamach czasopisma "Emotion" wskazują na to, że nasz mózg jest zaprogramowany tak, by na podstawie wyrazu oczu i otaczających je zmarszczek oceniać na ile okazywane przez innych emocje, radość, albo smutek, są szczere. Wygląda na to, że jeśli chcemy być dobrze zrozumiani, nie powinniśmy naszych "kurzych łapek" ukrywać.

Zdjęcie ilustracyjne /Unsplash.com /Internet

