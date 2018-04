Ludzie od zawsze interesowała długowieczność, która w wielu kulturach była oznaką zdrowia i pomyślności. Wielu też wierzyło, że długie życie jest oznaką błogosławieństwa ze strony siły wyższej. Dlatego też powstają rankingi ludzi, którzy żyli najdłużej. Jak się przedstawia pierwsza dziesiątka tego zestawienia?

10. miejsce. Chiyo Miyako, 116 lat 325 dni - nadal żyje

Japonka otwiera zestawienie. Jest jedną z dwóch osób w pierwszej "10", które żyją. Mieszkanka Kanagawy "traci" do 9 miejsca tylko kilkanaście dni.

9. miejsce - Maria Esther Capovilla , 116 lat 347 dni

Ekwadorka urodziła się 14 września 1889 roku, a zmarła 27 sierpnia 2006 roku. W 2004 roku została uznana za najstarszego żyjącego człowieka na świecie, ale dość szybko została zdetronizowana. Była ostatnią żyjącą osobą urodzoną w latach 80. XIX wieku.

8. Misao Okawa - 117 lat 27 dni

Całe swoje życie spędziła w japońskiej Osace. Doczekała się trojga dzieci, czworga wnucząt i sześciu prawnucząt. Swoje geny długowieczności przekazała dalej, bo dwoje z jej trójki dzieci dożyło 90 lat. Okawa zmarła 1 kwietnia 2015 roku będąc najstarszym żyjącym człowiekiem na świecie.

7. miejsce - Emma Morano - 117 lat 137 dni

To najstarsza Włoszka w historii. Emma urodziła się w Civiasco 29 listopada 1899 roku. Była najstarsza z ośmiorga rodzeństwa. Jej rodzina była znana z długowieczności. Matka, ciotka i niektórzy braci dożyli ponad 90 lat, a jej młodsza siostra Angela Morano zmarła mając prawie 103 lata. Jej 117 urodziny były na żywo transmitowane w telewizji, a jubilatka otrzymała list gratulacyjny od papieża Franciszka. Włoszka zmarła 15 kwietnia 2017 roku.

6. miejsce - Violet Brown - 117 lat 189 dni



Urodziła się 10 marca 1900 roku w Duanvale na Jamajce. Jej pierwszy syn Harold, zmarł 19 kwietnia 2017 roku, kilka dni po uzyskaniu przez jego matkę statusu najstarszego człowieka na świecie. Sam był uznawany, za najstarszą osobę posiadającą żywego rodzica.

Violet zmarła 15 września 2017 roku. Jest jedyną Jamajką znajdującą się w pierwszej setce rankingu.

5. miejsce - Marie-Louise Meilleur, 117 lat 230 dni

To jedyna Kanadyjka w pierwszej "10". Urodziła się 29 sierpnia 1880 roku w prowincji Quebec. Była dwukrotnie żonata i urodziła łącznie dziesięcioro dzieci. Od sierpnia 1997 roku do kwietnia 1998 była uznawana za najstarszą żyjącą osobę na świecie. Zmarła 16 kwietnia 1998 roku.

4. miejsce - Nabi Tajima, 117 lat 241 dni - nadal żyje

To najstarsza żyjąca osoba na świecie. Japonka ma 7 synów i 2 córki. Obecnie mieszka w domu starców "Kikaj Garden" w prefekturze Kagoshima. Japonka zajmuje miejsce tuż za podium, ale w najbliższych dniach może przesunąć się na 3. miejsce.

3. miejsce - Lucy Hannah, 117 lat 248 dni

Urodziła się 16 lipca 1875 roku, a zmarła 21 marca 1993 roku. Jej rodzina również była znana z długowieczności. Jej dwie siostry doczekały 100 lat, a matka zmarła w wieku 99 lat. Razem ze swoim mężem miała ośmioro dzieci.

2. miejsce - Sarah Knauss - 119 lat 97 dni

To najdłużej żyjąca Amerykanka w historii. Urodziła się w nieistniejącym już mieście Hollywood w Pensylwanii 24 września 1880 roku. Razem ze swoim mężem Abrahamem Lincolnem miała córkę Kathryn, która dożyła 103 lat. Kiedy została zapytana, czy cieszy się ze swojego długiego życia, to stwierdziła: Tak, bo cieszę się dobrym zdrowiem i mogę robić wiele rzeczy, które lubię. Amerykanka zmarła 30 grudnia 1999 roku.

1. miejsce - Jeanne Clement - 122 lata 164 dni

Francuzka jest uznawana za najdłużej żyjącą osobę na świecie. Urodziła się 21 lutego 1875 roku W Arles i tam spędziła całe życie. Sławę zyskała w 1988 roku, keidy okazało się, że w wieku 13 lat w sklepie swojego wujka spotkała Vinenta van Gogha. Była więc ostatnią osobą, która mogła o nim opowiedzieć na podstawie własnych doświadczeń.

Jeanne była bardzo aktywna fizycznie. W wieku 85 lat zaczęła ćwiczyć szermierkę, a do setnych urodzin jeździła na rowerze. Mieszkała sama do 110. roku życia. Samodzielnie mogła chodzić do 115. roku życia, kiedy upadła i złamała kość udową - potem poruszała się tylko na wózku inwalidzkim.

W długowieczności nie przeszkadzały jej przyzwyczajenia. Od 21. roku życia paliła papierosy, aż do wieku 117 lat. Każdego dnia piła lampkę czerwonego wina i zjadała trochę czekolady.

Jeanne Calment przypisywała swą długowieczność i stosunkowo młody wygląd oliwie z oliwek, którą dodawała do potraw oraz wcierała w skórę.

