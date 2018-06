Ten gruczoł bywa nazywany kierownikiem całego organizmu. Mowa o tarczycy, która wytwarza hormony, od których zależy między innymi stan naszych kości, mięśni, nerek i przemiana materii. Lekarze są zgodni, że badania w kierunku niedoczynności tarczycy powinniśmy wykonać, gdy mamy problemy z koncentracją, brakuje nam energii, zauważyliśmy u siebie dodatkowe kilogramy, mamy problemy z zasypianiem, a nasza skóra jest sucha. Z chorobami tarczycy 9 razy częściej zmagają się kobiety niż mężczyźni. Zachorować można w każdym wieku.

W tym tygodniu w cyklu "Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM" zajmujemy się tarczycą.



Żeby nie dopuścić do chorób tarczycy, powinniśmy zadbać o profilaktykę pierwotną: zdrowo się odżywiać, długo spać, mieć zbilansowaną dietę, unikać stresu i zmęczenia, czyli tych rzeczy, które świat nam oferuje w bardzo łatwy sposób. Gdy coś zaczyna nas niepokoić, odwiedźmy lekarza - tłumaczy w rozmowie z RMF FM profesor Marcin Barczyński, prezes Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej. Zadbajmy o to, żeby zareagować szybko, gdy wyczujemy guz na szyi, gdy pojawi się chrypka, gdy zaczniemy być zbyt nerwowi, gdy nie możemy zasnąć. To wszystko są symptomy, które wymagają wyjaśnienia. Tarczyca jest w stanie dużo znieść, a to, co jej szkodzi to palenie papierosów, nadmiar lub niedobór jodu i stres - dodaje profesor Barczyński.

Z badaniami tarczycy najczęściej kojarzy się badanie krwi w kierunku TSH. To proste badanie. Pobierana jest krew do oznaczenia stężenia hormonu tyreotropowego TSH. Jest on produkowany przez przysadkę mózgową i jego stężenie zależy od produkcji hormonów tarczycy. Jeżeli mamy niedoczynność tarczycy, to stężenie TSH rośnie. Pamiętajmy, że wiele chorób tarczycy przebiega bez zmienionej czynności tarczycy. Samo TSH nie wystarczy, trzeba jeszcze zrobić USG - dodaje profesor Barczyński.

Jakie produkty wspomagają pracę naszej tarczycy?

Nasza tarczyca będzie lepiej pracować, gdy nasza dieta będzie bogata w produkty zawierające białko, czyli na przykład chude mięso (drób, indyk) i jajka. Pełnowartościowe białko jest dobrym źródłem tyrozyny - aminokwasu niezbędnego do produkcji i syntezy hormonów tarczycy. Także orzechy i nasiona są dobrym źródłem białka w naszej diecie, jak i selenu - głównego kofaktora enzymów tarczycy. W szczególności zalecane są orzechy brazylijskie, migdały, orzechy włoskie, laskowe i nerkowca.

Pracę tarczycy wspomaga też dieta bogata w ryby morskie, które są bogate w kwasy omega-3, które odgrywają szczególną rolę w chorobie Hashimoto - wspomagają pracę układu odpornościowego, a ponadto pobudzają przemianę T4 w formę aktywną T3. Lekarze zalecają też owoce, zwłaszcza truskawki i banany, które są źródłem przeciwutleniaczy, witamin, minerałów i flawonoidów.