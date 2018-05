Dużo podróżujesz, zmieniasz strefy czasowe? Pracujesz na nocną zmianę? Twoje geny nie mają szansy się do takich zmian aktywności przyzwyczaić. Przynajmniej nie w ciągu kilku dni. W najnowszym numerze czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences" piszą o tym naukowcy z McGill University. Wyniki ich najnowszych badań pokazują, że ekspresja genów istotnych dla naszego układu odpornościowego i przemiany materii do zmian czasu się nie dopasowuje. Nie pozostaje to bez wpływu na stan naszego zdrowia.

Zdjęcie ilustracyjne /pixabay.com /Internet

