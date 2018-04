Lekarze byli zdumieni, gdy odkryli, że kości pewnej kobiety po prostu "znikają". To bardzo rzadka choroba, którą bardzo trudno zdiagnozować.

Kiedy pewna 44-letnia Szkotka odwiedziła lekarza z dolegliwościami bólowymi i brakiem możliwości ruchu lewego ramienia, nie wiadome było co jej jest. Zdjęcie rentgenowskie wykazało uszkodzenie kości ramiennej, które normalnie byłoby oznaką nowotworu, ale wyniki biopsji wykluczyły taką ewentualność. Dopiero 18 miesięcy później lekarze dokonali zaskakującego odkrycia o defragmentacji jej kości.