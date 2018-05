12 maja to Europejski Dzień Zdrowych Dziąseł. Tylko jeden na stu Polaków, którzy skończyli 35 lat, ma w pełni zdrowe dziąsła - wynika z danych Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. "Na zdrowie całej jamy ustnej duży wpływ ma to, co jemy" - przekonują lekarze. "Dla osób, które mają problemy z przyzębiem, Włosi przygotowali dietę: dwa owoce kiwi dziennie, garstka suszonej żurawiny i do tego zielona herbata. To przekłada się na redukcję stanu zapalnego" - dodaje profesor Renata Górska, periodontolog.

