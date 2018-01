To będzie prawdziwy przełom w diagnozowaniu retinopatii cukrzycowej u chorych na cukrzycę. Choroba ta pojawia się i postępuje wyjątkowo szybko. Nieleczona prowadzi do ślepoty. Dzięki zastosowaniu kamer – pacjenci mogą być diagnozowani znacznie szybciej i na zdecydowanie większą skalę. Jako pierwsi w Polsce system testują lubelscy okuliści.

Kamera u każdego diabetologa, albo nawet u lekarza rodzinnego? Możliwości techniczne już są. Profesjonalne kamery, a nawet smartfony ze specjalnymi nakładkami optycznymi pozwalającymi zrobić zdjęcie dna oka. Takie rozwiązania testowane są właśnie z lubelskiej Klinice Okulistyki pod kierunkiem prof. Roberta Rejdaka.

Wstępną analizę robi program komputerowy

To jest przełom- podkreśla prof. Rejdak. Posiadając sprzęt, po krótkim przeszkoleniu, technik czy pielęgniarka, może wykonać zdjęcie dna oka. Ono przez internet trafia do ośrodka takiego jak nasz - mówi prof. Rejdak. Specjalny program komputerowy wstępnie analizuje zdjęcia pod kątem charakterystycznych zmian dla retinopatii cukrzycowej. Te wyłapane przez program analizuje okulista. W przypadku stwierdzenia zagrożenia chorobą, pacjent wzywany jest do ośrodka.

Prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki UM w Lublinie.

Najważniejszy w tym wszystkim jest czas. Na badanie do okulisty powinien trafić każdy chory na cukrzycę, bo jest w gronie zagrożonych. Jednak zanim pokona drogę przez lekarza rodzinnego do diabetologa, a później do kliniki okulistycznej, mija kilka miesięcy. Gdyby lekarze rodzinni, czy diabetolodzy mieli kamery do wykonywania zdjęć oka, to znacznie szybciej można by zdiagnozować chorobę.

Objawy pojawiają się w ciągu kilku dni

Pacjenci ustawiają się w długą kolejkę. Niestety zdarza się, że zdiagnozowani są w momencie, kiedy pomimo leczenia niektóre zmiany są nieodwracalne.

Oślepłam w ciągu kilku dni od pojawienia się pierwszych objawów - mówi Anna Osek. Ma 37 lat, a na cukrzycę choruje od dziecka. Gdy pojawił się obrzęd plamki żółtej, nie widziałam nawet twarzy, niczego. Pani doktor pytała mnie ile widzę palców, a ja nie widziałam ręki - opowiada. Dzięki zastrzykom widzi bez zarzutu, co więcej, prowadzi samochód i czyta gazety. W sumie podano jej 5 zastrzyków. Trzeba też podkreślić, że retinopatia cukrzycowa pojawia się często już w bardzo młodym wieku.

Te metody są bardzo skuteczne - podkreśla prof. Robert Rejdak. Poza telemedycyną potrzebny też jest program lekowy dla chorych na retinopatię cukrzycową. Łącząc te dwa elementy, jak przewidują lubelscy specjaliści, u zdecydowanej większości pacjentów chorobę można by wychwycić natychmiast, na bardzo wczesnym etapie.

Pół miliona Polaków nie wie, że choruje

Często jest tak, że to okuliści podczas badania diagnozują u chorych cukrzycę, na podstawie zmian, które pojawiają się w oku, gdy zaczyna się choroba. Można stworzyć system, który będzie skutecznie wychwytywał i dawał szansę na całkowite wyleczenie.

A problem z cukrzycą i jej powikłaniami w Polsce będzie coraz większy. Na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia szacuje się, że aktualnie w Polsce na cukrzycę choruje ponad 2 mln osób, z czego około 25 procent o tym nie wie. Zachorowalność na cukrzycę wynosi około 6,54 proc.(w tym 5,81 proc. mężczyźni i 7,25 proc. kobiety).

U osób powyżej 18. roku życia ten współczynnik wynosi 8 proc. (w tym 7,15 proc. mężczyźni i 8,9 proc. kobiety), natomiast wśród dzieci poniżej 15. roku życia szacunkowa liczba diabetyków wynosi 17,7 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Prognozy przewidują, że w najbliższych 15 - 20 latach podwoi się liczba chorych na cukrzycę w Polsce.