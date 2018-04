Kilka lat temu - na skutek choroby - stracił wzrok. Nie przeszkadza mu to jednak w realizacji pasji, jaką jest żeglarstwo. Wkrótce - jako pierwszy niewidomy Polak - wyrusza w rejs dookoła przylądka Horn. „Żona czytała artykuły o Przylądku Horn, o tym, że fale potrafią tam dochodzić do 30 metrów i mówi do mnie: Człowieku, tobie to się już w głowie przewraca! Widzący mają strach w oczach, my widzimy to zupełnie inaczej – po swojemu, swoimi zmysłami – opowiada w rozmowie z RMF MAXXX 47-letni Dariusz Borowiak.

Dariusz Borowiak /

