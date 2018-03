Okuliści z Katowic przeprowadzili pionierską operację. Lekarze przeszczepili u dziecka komórki macierzyste nabłonka rogówki. To pierwszy w Polsce i trzeci na świecie taki zabieg.

Pacjentem był 10-letni Kuba, który cztery lata temu poparzył lewe oko wapnem gaszonym i stracił w nim wzrok. Dopiero lekarze z Katowic przywrócili Kubie i jego rodzinie nadzieję, że pomoc jest możliwa. Zastosowano innowacyjną terapię z wykorzystaniem komórek macierzystych pobranych ze zdrowego oka. Chłopiec już odzyskał wzrok w uszkodzonym oku.

Przeszczep przygotowali współpracujący z polskimi lekarzami specjaliści z Włoch. Był on hodowany na przeźroczystej włókninie, która po 24 godzinach się upłynnia, znika, a komórki zostają - zagnieżdżają się na powierzchni oka na całe życie - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej w Katowicach prof. Edward Wylęgała z Oddziału Okulistyki zabrzańskiego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.



Jesteśmy z żoną przeszczęśliwi. Cztery lata Kubuś nie widział na to oczko, nie było żadnej nadziei, a tu nagle takie szczęście, że dostał się do tego projektu, a drugie - że dostał się w ręce takich specjalistów - powiedział tata Kuby, Grzegorz Baleński.



Jak mówił, marzeniem Kuby jest powrót do szkoły i zabawa z kolegami; ze względu na stan zdrowia dotąd musiał korzystać z nauczania indywidualnego w domu. Jesteśmy dumni, że Kuba przetarł ten szlak. Dzięki niemu z tej metody może skorzystają też inne dzieci w Polsce - dodał Grzegorz Baleński.



(mc)