Trwa walka o życie chłopczyka, którą śledzi cały świat. Alfie Evans został kilkanaście godzin temu odłączony od aparatury podtrzymującej życie, wbrew rodzicom. Lekarze przewidywali jego szybką śmierć, a Alfie samodzielnie oddycha już od kilkunastu godzin.

We wtorek rano jego ojciec Tom Evans poinformował dziennikarzy zgromadzonych przed szpitalem, że jego syn został odłączony od aparatury i samodzielnie oddycha. Od dziewięciu godzin on oddycha. Właściwie doszło do tego, że jego mama zasnęła obok niego - powiedział mężczyzna w programie "Good Morning Britain". Inni mówią, że Alfie cierpi, ale nie korzysta nawet z respiratora i nie cierpi - powiedział Evans.

Chwilę później napisał na swoim Facebooku, że po 10 godzinach od odłączenia od aparatury jego syn dalej oddycha.

Rodzice chłopca przegrali batalię z lekarzami i brytyjskim sądem, który wydał decyzję o odłączeniu chłopca od aparatury podtrzymującej życie. Elfie jest chory na nieznaną chorobę neurologiczną, która zniszczyła 70 procent jego mózgu, a uszkodzenia, jak oceniają lekarze - są nieodwracalne.

W sprawę włączyły się władze Włoch i papież Franciszek, który na audiencji przyjął rodziców chłopca. W poniedziałek władze Włoch przyznały chłopcu obywatelstwo, co ma pomóc w przetransportowaniu go do watykańskiej kliniki Bambino Gesu w Rzymie, która jest gotowa kontynuować jego leczenie i terapię.