Naukowcy z University of Warwick opracowali pierwsze testy, który na podstawie badań krwi i moczu mogą wskazać u dzieci na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Metoda, opisana na łamach czasopisma "Molecular Autism", wykrywa obecność uszkodzonych białek. Jeśli jej wiarygodność się potwierdzi, może pomóc we wcześniejszej diagnozie zaburzenia, która ma kluczowe znaczenie dla skuteczności dostępnych metod terapii. Są też nadzieje, że testy przyczynią się do wykrycia nowych, nieznanych wcześniej, przyczyn zaburzenia.

